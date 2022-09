São Tomé e Príncipe. Analistas apreensivos com informação incompleta de resultados

"Fiquei bastante surpreendido, até porque não temos memória disso. Nos últimos 20, 25 anos, aqui em São Tomé, passadas três a cinco horas depois das urnas encerrarem, normalmente a Comissão Eleitoral Nacional [CEN] publica os resultados provisórios, com mapa eleitoral, com círculos, distritos e número de deputados. Tudo como deve ser", disse à agência Lusa o analista político Célsio Junqueira.

O presidente da CEN, José Carlos Barreiros, divulgou na segunda-feira à noite o número total de votantes por cada um dos 11 partidos e movimentos concorrentes às eleições legislativas de domingo passado, mas sem indicar quantos mandatos foram atribuídos a cada.

Também não indicou o resultado por distrito, remetendo esta informação para uma publicação posterior na página oficial da CEN, mas que não tinha ainda acontecido até ao início da tarde de hoje.

Célsio Junqueira defende que a CEN deve "rever a sua posição".

"Se o presidente da CEN estivesse cansado -- sabemos que estes processos são muito exaustivos -, podia entregar o papel aos jornalistas, a quem estivesse presente na conferência de imprensa, com os mapas dos resultados provisórios das três eleições realizadas no domingo", acrescentou.

O analista considera que esta situação tem "causado ansiedade e mais que isso: a perplexidade".

"Já passámos um processo parecido nas eleições presidenciais do ano passado, em que o presidente da Tribunal Constitucional andou a vaguear com os papéis nas mãos e não dizia os resultados. Perdeu-se quase um mês para se ir à segunda volta, uma coisa quase inédita. Este poder político tem um problema com as eleições, só pode ser", referiu.

O teólogo, jurista e analista Idalécio Fonseca assistiu a este episódio eleitoral com "alguma preocupação", tendo em conta que, normalmente, os resultados eleitorais são conhecidos cerca da meia-noite do dia do sufrágio, ou na manhã seguinte.

"Esta morosidade tem trazido alguma preocupação, no sentido que pode comprometer algumas expectativas e pode ser algum indício de alguma falta de transparência", disse à agência Lusa.

E recordou a "prática de transição pacífica em São Tomé", com a transição e a transferência pacífica a marcarem os atos eleitorais pacíficos, esperando que o processo chegue ao seu termo "em paz".

Segundo o anúncio feito pela CEN na segunda-feira à noite, a ADI foi o partido mais votado nas legislativas de domingo, com um total de 36.549 votos, seguido do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, com 25.531 votos.

A taxa de abstenção foi de 34,33%, adiantou José Carlos Barreiros.

O apuramento final dos resultados e posterior validação pelo Tribunal Constitucional deverá estar concluído no início da próxima semana, disseram à Lusa fontes ligadas ao processo.