São Tomé e Príncipe. Buscas ainda em curso após naufrágio

RTP26 Abr, 2019, 13:00 / atualizado em 26 Abr, 2019, 13:01 | Mundo

O navio “Anfitriti”, que fazia a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, naufragou na quinta-feira perto da ilha do Príncipe. As primeiras informações sugeriam que o excesso de carga estaria na origem do naufrágio.



No primeiro socorro às vítimas, foram resgatadas 55 pessoas com vida. Segundo as últimas informações, estão confirmados sete mortos, entre os quais quatro crianças, e dez desaparecidos.



O navio-patrulha NRP Zaire, em missão em São Tomé e Príncipe, prestou de imediato apoio às autoridades deste país, enviando até ao local uma equipa de mergulhadores da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe e uma equipa médica.



"As buscas reiniciaram-se logo muito cedo, nas primeiras horas de hoje, mas, no entanto, o navio da marinha portuguesa NRP Zaire permaneceu no local desde ontem", disse à Lusa Teobaldo Cabral, assessor de comunicação do gabinete do presidente do governo regional do Príncipe.



À Antena 1 o presidente do governo regional de São Tomé e Príncipe, Tozé Cassandra, confirmou a continuidade das operações de buscas, lamentando, porém, a dificuldade de nesta altura conseguirem encontrar “sobreviventes”, entre os desaparecidos.



Prioridade é encontrar os desaparecidos



Por sua vez, o primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, salientou esta manhã que a prioridade é agora encontrar os desaparecidos. Anunciou ainda que vai ser aberto um inquérito para apurar responsabilidades do naufrágio.“Todas as medidas estão a ser tomadas para, em primeiro lugar, encontrar-se rapidamente os desaparecidos e garantir toda a assistência aos sobreviventes. E, num segundo momento, proceder-se à abertura imediata de um inquérito para se apurar as causas deste trágico acidente e assacar as eventuais responsabilidades”.Sem grandes alterações, as últimas informações indicam que as operações de busca contam com todos os meios possíveis para encontrar os desaparecidos. No entanto, segundo afirmou o jornalista Ramusel Graça à RTP, a partir de São Tomé e Príncipe, “esta operação é bastante perigosa, tendo em conta que a travessia , justamente onde ocorreu o acidente, é um local de maré muito turbulenta”, podendo por isso dificultar o trabalho dos mergulhadores.Quanto às vítimas não há dados concretos. Da lista de desaparecidos constam duas cidadãs de nacionalidade portuguesa e um cidadão francês. Contudo, não está confirmado quantas pessoas estariam a bordo e nas listas oficiais de passageiros.O porta-voz das Forças Armadas Portuguesas, Pedro Coelho Dias, declarou à rádio TSF que ainda não está confirmada a existência de portugueses entre os desaparecidos , mas que a embaixada está “empenhada em fazer essa confirmação”.A embarcação zarpou de São Tomé e tinha como destino a cidade de Santo António. Afundou-se perto da ilha do Prícipe, de madrugada.O governo da região decretou três dias de luto e suspendeu todas as celebrações previstas para 24.º aniversário da autonomia regional, que se assinala a 29 deste mês.