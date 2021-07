São Tomé e Príncipe. Candidato presidencial Carlos Stock denuncia `intensa` compra de votos

"O `banho` sempre existiu nas campanhas eleitorais, mas nestas eleições atingiu uma proporção muito elevada", criticou Carlos Stock, que diz não saber "de onde vem esse dinheiro".

Acusa os que considera de "poderosos nestas eleições presidenciais" de serem os que estão a fomentar o "`banho` para comprar a consciência das populações", dificultando, desse modo que outros candidatos de concorrerem em pé de igualdade no escrutínio do próximo dia 18.

"Em todos os cantos que percorremos para fazer reuniões e transmitir as mensagens que poderiam servir para mentalizar a população para o dia 18, no final temos que fazer um gesto financeiro com a população porque outros que passaram antes de nós esbanjaram dinheiro", lamentou o candidato.

"Isso é mau porque estamos a utilizar o povo pelo facto de ele se encontrar debaixo da pobreza, das dificuldades, da miséria e poder utilizar a sua consciência", referiu.

Carlos Stock defende que "para o futuro" as autoridades devem "analisar essa questão do `banho` para que o povo sinta que votar é um dever que tem para com a nação", sublinhando que, caso seja eleito Presidente da República, esta será uma das suas "primeiras preocupações".

O candidato avaliou, contudo, a primeira semana de campanha como "positiva" pela maneira como diz que as pessoas têm aderido às suas mensagens.

Licenciado em Direito, Carlos Stock é membro da Comissão Política do principal partido da oposição, Ação Democrática Independente (ADI), mas concorre ao escrutínio como independente, uma vez que o seu partido apoia oficialmente o candidato Carlos Vila Nova.

Stock relatou que, por motivos de transporte, os seus materiais de campanha ainda não chegaram ao país, e por isso tem-se reunido com "grupo de pessoas" que o convidam para ouvir as mensagens.

Carlos Stock defende que o número excessivo de concorrentes (19) a esta eleição surge como forma de "fazer frente a certos candidatos" que já exerceram funções de governação e cujas "ações estão machadas".

"O povo deve analisar o país, ver a situação em que ele se encontra, escolher gente certa para o lugar certo", apelou o candidato, acreditando que "se a escolha for mal feita serão cinco anos de sacrifício".

Carlos Stock defende que o próximo presidente são-tomense deve ser "um presidente para São Tomé e príncipe na minha opinião, tem ser um homem corajoso, determinante e sem medo para que este país possa mudar".

A situação da juventude, dos agricultores e o desemprego, e outros são as áreas que mais preocupam Carlos Stock, ex-ministro da Defesa e do Mar no governo do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada.