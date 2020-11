São Tomé e Príncipe com mais dois casos positivos totaliza 960 infeções

De acordo com Isabel do Santos, dois dos quatro pacientes que estavam internados no hospital de campanha instalado no Centro de Estagio da Federação são-tomense de futebol tiveram alta médica, enquanto os casos positivos em isolamento domiciliar aumentaram para 32.

O número de cidadãos que estavam infetados pelo novo coronavírus e que foram dados como recuperados da doença subiram para 910.

Em África, há 44.843 mortos confirmados em mais de 1,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 299 óbitos e 12.102 casos, seguindo-se Cabo Verde (97 mortos e 9.149 casos), Moçambique (99 mortos e 13.485 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.092 casos), Guiné-Bissau (42 mortos e 2.414 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 960 casos).