São Tomé e Príncipe com mais um óbito e 17 infeções

Isabel dos Santos disse que a vítima mortal é uma mulher de 82 anos, que morreu no hospital de campanha.

De acordo com a porta-voz, das 17 infeções registadas nas últimas 24 horas, 16 são da ilha de São Tomé e uma da Região Autónoma do Príncipe, que tem no momento quatro pessoas em isolamento domiciliar.

Em São Tomé, 11 pessoas estão internadas no hospital de campanha e 342 estão sob vigilância em isolamento domiciliar, o que eleva para 357 o total de pacientes com covid-19 no país.

A mesma fonte indica ainda que nas últimas 24 horas 17 pessoas foram dadas como recuperadas, perfazendo 1. 288 o total de pacientes recuperados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.486.116 mortos no mundo, resultantes de mais de 112 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.136 pessoas dos 800.586 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.