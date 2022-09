São Tomé e Príncipe. Movimento Basta admite "batalha perdida" nas legislativas

"Os resultados que nós obtivemos não correspondem às expectativas que tínhamos, mas nós olhamos para esse resultado como apenas uma batalha perdida. Estamos firmes, continuaremos a trabalhar para que São Tomé e Príncipe seja um São Tomé e Príncipe para todos, coeso, unido e solidário", afirmou o coordenador do movimento Basta, Salvador dos Ramos.

O representante do Basta recusou avançar os resultados apurados pela equipa do seu partido, mas saudou "todos os são-tomenses pela forma ordeira" como se dirigiram às urnas no domingo, o que testemunha que a democracia são-tomense "está cada vez mais consolidada e robusta".

"Neste momento nós não gostaríamos de avançar números porque ainda não foram oficializados os resultados das eleições, estamos à espera e quando for o momento nós reagiremos também a estes resultados", disse Salvador dos Ramos.

O presidente e o vice-presidente do parlamento são-tomense, Delfim Neves e Levy Nazaré, respetivamente, figuram entre os que aderiram ao movimento Basta, que se apresentou como a terceira via para quebrar a bipolarização entre o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MSLTP/PSD) e a Ação Democrática Independente (ADI).

Aderiram ainda ao Basta o Partido de Convergência Democrática (PCD) e toda a sua direção.

Após mais de 24 horas do encerramento das urnas, a Comissão Eleitoral Nacional (CEN) são-tomense continua com a contagem dos votos para o anúncio dos resultados preliminares.

O antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe Patrice Trovoada (ADI, oposição) reivindicou hoje vitória, com 30 deputados (maioria absoluta), nas eleições legislativas e anunciou que irá chefiar o próximo Governo.

"Reivindicamos a vitória nas eleições legislativas, com maioria absoluta, totalizando 30 mandatos, com 54,55% dos votos", disse, numa declaração perante algumas dezenas de apoiantes, na sede do partido na capital são-tomense.

De acordo com a projeção da ADI sobre os resultados eleitorais, com base nos editais das 309 mesas de voto no território nacional e na diáspora, o partido conquistou oito mandatos no distrito de Água Grande (o mais populoso do país e onde se localiza a capital, com 57% dos votos), seis deputados em Mé-Zochi (60%), quatro em Cantagalo (67%), três em Lobata (43%), três em Lembá (50%), um em Caué (20%) e três na Região Autónoma do Príncipe (60%).

Na diáspora, onde 10 países da Europa, incluindo Portugal, e de África elegeram pela primeira vez dois deputados, a ADI também ganhou nos dois círculos. Nas legislativas são eleitos 55 deputados à Assembleia Nacional.

O MLSTP/PSD, no poder em São Tomé e Príncipe, rejeitou qualquer "declaração de vitória com maioria absoluta" nas legislativas de domingo, como a que fez a ADI, e pediu à população que aguarde serenamente os resultados oficiais.

"Refutar qualquer tipo de manifestação ou declaração de vitória com maioria absoluta, na medida em que ainda não dispomos de todos os dados oficiais ou de quaisquer dados oficiais da Comissão Eleitoral Nacional", declarou Gabdulo Quaresma, vice-presidente e diretor de campanha do MLSTP/PSD, numa declaração sem direito a perguntas na sede do partido, no Riboque, São Tomé.

Os dados apurados pelo partido, acrescentou, "apontam para um resultado de 22 a 24 deputados para o MLSTP, cerca de seis para o movimento de Caué [Movimento de Cidadãos Independentes/Partido de Unidade Nacional] e cerca de dois a três para o Basta".

A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe é composta por 55 deputados, correspondendo a maioria absoluta a 28 mandatos.