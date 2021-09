São Tomé e Príncipe. Novo Presidente do Tribunal de Contas quer ressarcir Estado de danos ao erário público

Após ser empossado Presidente do Tribunal de Contas (TC) na noite de sexta-feira em São Tomé, Artur Vera Cruz disse acreditar que a nova Lei orgânica do Tribunal de Contas "abre espaço para a nova era".

Vera Cruz acredita que "com a retoma do julgamento da efetivação de responsabilidade" será possível "ressarcir o Estado dos danos já cometidos ao erário público" pelos gestores públicos.

O novo Presidente do TC considerou que "não há qualquer margem para dúvidas" quanto ao papel da instituição no "aperfeiçoamento da gestão da coisa pública e combate a corrupção", no plano da boa governação.

Neste sentido, afirmou que, além de um meio de dissuasão contra as más práticas, o TC deve ser "um órgão que ajuda as entidades sujeitas à sua jurisdição a pisarem um caminho seguro de forma a que se alcance os objetivos de desenvolvimento sustentável".

Artur Vera Cruz realçou que o TC tem vindo a realizar várias ações no domínio da fiscalização, com avanços e recuos, "resultantes das próprias vicissitudes estruturais de uma administração pública muito dependente dos resultados eleitorais".

O novo Presidente do TC quer estruturar a instituição em secções, em conformidade com a nova lei orgânica, mas admite que "tem como constrangimento a limitação de recursos", humanos, materiais e financeiros.

O juiz-presidente do TC considerou que o tempo de pandemia de covid-19 "exige do TC maior proatividade, "no sentido de se antecipar lesões aos princípios de regras financeiras" para "não correr atrás do prejuízo", bem como para "evitar desperdícios e má utilização dos recursos".

O empossamento de Artur Vera Cruz como Presidente do TC preenche um cargo vago desde o falecimento do anterior Presidente, Bernardino Araújo, em novembro de 2020, vítima de um AVC quando se encontrava em missão de serviço na ilha do Príncipe.

O empossamento do novo Presidente do TC teve lugar, sexta-feira, na Assembleia Nacional, numa cerimónia presidida pelo vice-presidente do Parlamento, Levy Nazaré, na presença de representantes dos órgãos de soberania, familiares e convidados.