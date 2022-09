São Tomé e Príncipe. Patrice Trovoada promete baixar preço dos alimentos para "aliviar o povo"

O candidato da Ação Democrática Independente (ADI, oposição) às legislativas de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, prometeu hoje baixar o preço do arroz e do óleo, caso vença as eleições no próximo domingo, em que pede maioria absoluta.