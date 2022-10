São Tomé e Príncipe. PM eleito admite regime presidencialista mas recusa ambição pessoal

"Estou convencido que o escrutínio maioritário, direto, que elege o Presidente da República e que lhe dá também uma fonte de legitimação popular - ele é eleito diretamente pelo povo -, mas que lhe retira qualquer tipo de poder executivo de transformar ou de aplicar um projeto da sociedade, tem de ser revisto", defendeu, em entrevista à Lusa, Patrice Trovoada, líder da Ação Democrática Independente (ADI), partido mais votado nas eleições legislativas de 25 de setembro.

"E nós chegámos à situação histórica, social, geracional, em que existem são-tomenses com talentos políticos, que gostam da política, querem fazer política, têm ideias, mas que se não conseguirem formar um partido político, fazê-lo crescer e isso demora às vezes décadas, nunca poderão assumir funções executivas de topo", acrescentou.

Patrice Trovoada mostrou-se convicto de que o país chegará a "um consenso" para instituir um regime presidencialista, mas admitiu que "hoje é cedo".

"É um percurso e eu quero dizer às pessoas que não é por ambição pessoal", disse, acrescentando: "Acho que devemos ter um país mais justo, que dê mais oportunidade às pessoas".

Sobre outras reformas que pretende adotar durante o seu mandato, Patrice Trovoada afirmou que a questão da Justiça -- que iniciou no seu Governo entre 2014 e 2018 e que gerou polémica -- é para continuar, mas assegurou que "por enquanto", não pretende "mexer nos juízes".

"Há uma reforma para que as pessoas apelam já há muitos anos que é a reforma da Justiça. Houve várias tentativas. Penso que elas talvez tenham pecado pela forma, talvez pela necessidade de aprofundarmos o diálogo, de publicitar também esse diálogo, porque muitas vezes as intenções eram boas, mas o apoio da opinião pública não existiu, talvez por falta de maior explicação", reconheceu.

Entretanto, durante o anterior executivo, liderado por Jorge Bom Jesus (Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata), "evidentemente que houve trabalho feito", porque o país continua a ter "assistência internacional" neste dossiê.

"Queremos fazer a reforma com os atores atuais. Há muito essa questão de se estigmatizar as pessoas, eu acho que não vamos estigmatizar as pessoas", afirmou, comentando que a prioridade é o "apetrechamento legal, normativo, técnico e financeiro de todo o sistema".

"O que nós precisamos primeiramente é olharmos aos aspetos técnicos. E, depois, evidentemente, que quando atingimos um certo patamar, do ponto de vista técnico, não podemos deixar de olhar para os aspetos éticos (...), teremos de olhar para as questões da capacidade ética de ficar em funções tão delicadas e importantes", disse.

Sobre a necessidade de apaziguar o clima político, bipolarizado entre ADI e MLSTP/PSD e os partidos que completaram, nos últimos quatro anos, a `nova maioria` -- PCD, UDD e MDFM, aliados ao MLSTP -, Patrice Trovoada disse querer "estender a mão".

"Olhando para a vida política são-tomense desde 2010, nós tivemos dois blocos: o ADI e todos os outros", referiu.

Patrice Trovoada considerou que "deveria ser simples a pacificação, porque no interior do outro bloco aparentemente entendem-se porque foram constituídas coligações até hoje", acrescentando que "não se entendem é com o ADI".

"Então por isso é que eu estou a estender a mão, porque, de facto, a maior preocupação que eu tenho é resolver os problemas dos são-tomenses e o que eu quero é que haja um clima mais consensual e que se continue a ser uma democracia, que continue a ter debates ou contraditório, mas que seja tudo focado na solução dos problemas dos são-tomenses", salientou.

Disse já ter "enviado sinais" para as duas forças mais pequenas com representação parlamentar -- Movimento de Cidadãos Independentes/Partido Socialista -- Partido de Unidade Nacional, mais conhecido como `movimento de Caué`, e movimento Basta.

Sustentou que "há questões que ultrapassam os próprios partidos", como os temas de atualidade internacional, de defesa e segurança a nível regional, ou o futuro dos jovens, 65% da população são-tomense, e que terá de abordar com o segundo maior partido.

"Eu espero que o MLSTP tenha também no parlamento iniciativas parlamentares, com as quais nós não estaremos sistematicamente em oposição, e que toda a gente comece a trabalhar em prol do melhor São Tomé e Príncipe", defendeu.

Segundo dados conhecidos hoje no Tribunal Constitucional, após o apuramento geral da votação para as legislativas de dia 25 de setembro, a ADI venceu com maioria absoluta de 30 deputados, seguido do MLSTP/PSD, do atual primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, e que recebeu 25.287 votos, equivalentes a 18 deputados.

A terceira força política no parlamento são-tomense, com cinco eleitos, será a coligação Movimento de Cidadãos Independentes -- Partido Socialista / Partido de Unidade Nacional (MCIS-PS/PUN, mais conhecido como `movimento de Caué`, distrito no sul da ilha de São Tomé), após ter tido 4.995 votos.

Com mais votos, mas menos mandatos, foi o resultado do movimento Basta -- que absorveu o histórico Partido da Convergência Democrática (PCD) e acolheu ex-membros da ADI. O Basta, que tinha como um dos cabeças de lista o presidente do parlamento, Delfim Neves, avançou pela primeira vez para as urnas e obteve um total de 6.788 votos, elegendo dois deputados.