São Tomé e Príncipe. Populares repetem boicote da votação em quatro mesas de voto

Cerca de três horas após o início da votação, a população não pôde ainda votar nas mesas de Milagrosa e Ototó (distrito de Mé-Zochi), Mulambo (Lembá) e Praia Almoxarife (Cantagalo), onde já se tinham verificado boicotes em 18 de julho, adiantou à Lusa o porta-voz da CEN, Victor Correia.

Em causa estão protestos das populações locais, que fazem barricadas e impedem o acesso às assembleias de voto, para reivindicarem melhores condições de vida, como abastecimento de água e energia e melhores estradas.

Segundo o representante da comissão eleitoral são-tomense, "98% das mesas de voto abriram à hora prevista", pelas 07:00 locais (mais uma hora em Lisboa).

"Tivemos alguma dificuldade no início por causa de trocas de cadernos eleitorais, mas está tudo resolvido", afirmou Victor Monteiro, indicando que essa dificuldade ocorreu em duas mesas.

Os candidatos Carlos Vila Nova e Guilherme Posser da Costa disputam hoje o cargo para a Presidência da República de São Tomé e Príncipe, na segunda volta de uma eleição marcada por diferendos políticos e jurídicos.

Carlos Vila Nova (apoiado pelo partido Ação Democrática Independente, oposição) venceu a primeira volta das eleições presidenciais, realizada a 18 de julho, com 43,3% dos votos, enquanto Guilherme Posser da Costa (do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata, no poder) teve 20,7%.

Nesta segunda volta, Posser da Costa conta também com o apoio dos restantes partidos que compõem a `nova maioria` que suporta o Governo de Jorge Bom Jesus -- Partido Convergência Democrática e a coligação UDD/MDFM.