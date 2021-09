São Tomé e Príncipe. PR eleito critica "perseguição política" recente no país

"Quero, conjuntamente com todos os atores, com todas as instituições, com todos os órgãos de soberania, nós encararmos esse denominador comum que tenho chamado de um dos males que grassa na nossa sociedade", disse, em entrevista à agência Lusa, Vila Nova, eleito na segunda volta das eleições presidenciais, no domingo passado.

"O problema da justiça é transversal e entra em todos os setores da nossa sociedade", sustentou.

A preocupação com o estado da Justiça dominou o mandato do Presidente cessante, Evaristo Carvalho, que lançou uma iniciativa, envolvendo vários atores políticos e judiciais e com o apoio das Nações Unidas, para reformar o setor.

Vila Nova afirma que quer tomar conhecimento do trabalho realizado e a partir daí, ver "como de facto avançar para uma reforma profunda que sirva e tranquilize os cidadãos".

O próximo chefe de Estado são-tomense, o quinto da história democrática do país, traça uma análise negativa do setor.

"Nós assistimos a casos de facto muito preocupantes. Acentuou-se a promiscuidade entre a política e a justiça. Nunca houve neste país tantos atos e tantos casos de perseguição política, em que as pessoas eram acusadas, chegaram a ser detidas sem que de facto fosse a justiça a fazer esse papel mas por ordens superiores", criticou.

Américo Ramos, antigo ministro das Finanças do Governo de Patrice Trovoada (2014-2018), a que também pertenceu Carlos Vila Nova, esteve detido por cerca de três meses, em 2019, acusado da prática dos crimes de participação económica em negócios, enriquecimento ilícito, corrupção passiva para ato ilícito e branqueamento de capitais. Vila Nova, que tinha detido a pasta das Obras Públicas no mesmo executivo, esteve impedido de sair do país.

"É muito desagradável um país que se diz democrático, um Estado de direito, termos atores políticos, por não serem da mesma cor política, presos durante três meses, depois postos em liberdade sem culpa formada, sem um julgamento. E não foi um caso. Foram vários e foram várias as tentativas", lamentou.

Outra prioridade é a preparação do próximo Orçamento do Estado, um processo que o futuro chefe de Estado gostaria de acompanhar.

Sobre a futura relação com o Governo de Jorge Bom Jesus, disse esperar que seja cordial.

"Ambos temos o dever de colaborar para que a nossa ação se traduza em melhorias para as condições de vida das pessoas e que se possa proporcionar um melhor ambiente sócio-económico para todos neste país", salientou.

O empresário do setor do turismo e deputado da Ação Democrática Independente (oposição) em São Tomé e Príncipe Carlos Vila Nova, 62 anos, foi eleito Presidente da República este domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, com 57,54%, com um total de 45.481 votos.