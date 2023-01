São Tomé e Príncipe recebe próxima cimeira e presidência da CPLP

"A cimeira vai ser em São Tomé, o Governo de São Tomé irá formalizar essa decisão, essa vontade, nos próximos dias", afirmou Zacarias da Costa, recordando que o primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, teve um encontro em Luanda com o chefe de Estado de Angola, João Lourenço, também presidente em exercício da CPLP, assim como com o presidente do Conselho de Ministros em exercício da organização, o ministro das Relações Exteriores angolano, Téte António, a 23 de dezembro de 2022.

Nesse encontro, segundo Zacarias da Costa, foi discutida a questão da cimeira da CPLP.

O secretário-executivo da CPLP, que se encontra em Brasília, onde assistiu, no domingo, à posse de Lula da Silva como Presidente do Brasil, adiantou que a confirmação da realização da próxima cimeira em São Tomé lhe foi comunicada, na capital brasileira, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros são-tomense, Alberto Pereira.

Zacarias da Costa adiantou que se reuniu com aquele responsável político para debater "os objetivos e a preparação" da cimeira, que começará nos próximos dias.

"Iremos começar a partir já dos próximos dias até à cimeira, por forma a garantirmos que ela aconteça, como normalmente, em julho, e que marcará o início da presidência são-tomense" da organização, salientou.

Questionado sobre temas da cimeira, o secretário-executivo não adiantou mais detalhes, argumentando que vai começar agora a a sua preparação.

"O mais importante é o compromisso do Governo de São Tomé, que assumiu a vontade de assumir a presidência da CPLP para o biénio 2023-2025", frisou.

A realização da cimeira deste ano tinha ficado por decidir na conferência de chefes de Estado e de Governo de julho de 2021, em Luanda, quando o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou que São Tomé e Príncipe atravessava naquele momento um período eleitoral (eleições presidenciais), e argumentou que os Estados-membros deveriam aguardar o final desse processo para determinar que país acolheria a cimeira de 2023 e a consequente presidência da CPLP. A Guiné-Bissau também manifestou disponibilidade para receber a cimeira.

Aproveitando a presença de vários chefes de Estado e de Governo lusófonos em Brasília, para a posse de Lula da Silva, Zacarias da Costa teve encontros com os presidentes de Portugal, de Angola, João Lourenço, e de Timor-Leste, José Ramos Horta.

O secretário-executivo da CPLP disse ter tido "uma longa conversa" com o Presidente de Angola e com o ministro das Relações Exteriores angolano, Téte António.

"Nós encontramo-nos regularmente onde quer que seja possível, para obviamente acompanhar os trabalhos da presidência e garantir que os objetivos traçados nos dois anos da presidência angolana sejam cumpridos", referiu.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-Membros da CPLP.