São Tomé e Príncipe: Recontagem dos votos pode abrir a porta a tensões, alerta investigador

Lusa09 Out, 2018, 17:53 | Mundo

A Ação Democrática Independente (ADI), partido do poder e vencedor das legislativas de São Tomé e Príncipe, pediu ao Tribunal Constitucional "a verificação" dos "mais de 2.000" votos nulos e brancos, que poderiam garantir ao partido a maioria absoluta, mas os apoiantes dos movimentos da oposição contestam a recontagem, afirmando recear que os resultados eleitorais sejam alterados.

"Esta exigência de uma recontagem dos votos nulos pode abrir a porta para alguma tensão, contestação e problemas nos próximos dias", alertou o professor na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), no Brasil, e especialista em São Tomé e Príncipe.

Gerhard Seibert sublinhou que um pedido de recontagem, "só por si, não tem problemas", mas considerou que "esta exigência em já é um pouco preocupante".

"Não me lembro, no passado, de haver este tipo de contestação do resultado, mas é compreensível porque a diferença entre os dois campos [vencedores e derrotados] é apenas um deputado. Uma pequena diferença pode mudar o número de deputados", acrescentou.

O investigador salientou que o processo "deve ser feito com toda a transparência e imparcialidade possível, com observadores, com participantes de todos os lados" para garantir "que não pode haver qualquer manipulação" e não subsistem incertezas.

"É importante que a comissão eleitoral nacional desempenhe o seu papel", declarou, esperando que "tudo corra com toda a normalidade e tranquilidade e que se possa apurar o resultado em breve sem qualquer contestação ou polémica ou distúrbios".

O resultado da recontagem dos votos nulos tem de ser validado pelo novo Tribunal Constitucional, composto por cinco juízes, que foram eleitos apenas com os votos da maioria parlamentar do ADI.

"Isso pode teoricamente complicar a situação", admitiu o especialista.

Para Gerhard Seibert, um cenário de entendimento é igualmente possível face aos resultados eleitorais que implicam governos minoritários.

"Em São Tomé não há diferenças ideológicas que possam dificultar entendimentos políticos (...) as diferenças são mais das pessoas ou dos grupos de interesse. Mas, às vezes, as contradições são insuperáveis", disse.

A ADI, do primeiro-ministro cessante Patrice Trovoada foi o partido mais votado nas eleições legislativas de domingo, mas perdeu a maioria absoluta, abrindo caminho à mudança de executivo. Se a ADI não conseguir formar governo, o presidente deverá convidar Jorge Bom Jesus, líder do principal partido da oposição, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), para o fazer.

Segundo os resultados provisórios divulgados na segunda-feira pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN), a ADI venceu as eleições legislativas, alcançando 25 lugares na Assembleia Nacional (55 deputados), com 32.805 votos.

O MLSTP-PSD teve 31.634 votos (23 deputados), enquanto a coligação PCD-UDD-MDFM recebeu 7.451 votos, conquistando cinco mandatos. Já o Movimento de Cidadãos Independentes de São Tomé e Príncipe conseguiu eleger dois deputados, com 1.659 votos.

De acordo com os dados da CEN, registaram-se 2.351 votos nulos e 885 votos brancos, além de 125 reclamações.

Com este resultado, a ADI ganhou com maioria relativa e está a procurar um entendimento com os deputados independentes, o que garantiria 27 mandatos parlamentares, um a menos que os lugares reunidos pelo MLSTP-PSD e a coligação, que reclamaram vitória com maioria absoluta nestas eleições.

Caso o Tribunal Constitucional altere os resultados eleitorais, a ADI pode eleger mais um deputado, o que seria suficiente para reconquistar a maioria absoluta.

RCR // PJA