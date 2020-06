São Tomé e Príncipe regista mais 14 casos de infeção

De acordo com a atualização de hoje do Boletim Diário Coronavírus, aumentou de sete para oito os doentes internados no hospital de campanha, enquanto 425 pessoas estão em isolamento domiciliar.

Nos serviços sintomático respiratório estão a receber tratamento dois pacientes, 11 ainda estão em quarentena na Região Autónoma do Príncipe, mantendo-se o numero total de mortes de 12 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou mais de 395 mil mortos e infetou mais de 6,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.