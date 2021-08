São Tomé e Príncipe renova estado de alerta por mais 30 dias

O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias, Wando Castro, anunciou hoje que a decisão saiu da reunião do Conselho de Ministros de sexta-feira passada, onde se fez "uma análise da situação epidemiológica atual no país", tendo constatado que "infelizmente nas últimas semanas tem havido um crescimento acentuado de casos positivos".

As autoridades são-tomenses anunciaram 82 novos casos de infeção pelo novo coronavírus na semana passada e mais 18 nas últimas 48 horas.

Wando Castro considerou que o aumento de casos deve-se ao período de férias, "com a chegada de muitos turistas e muitos compatriotas do estrangeiro", associado aos "efeitos da campanha eleitoral que começou em julho passado e que vai continuar até a segunda volta das eleições agendadas para 5 de setembro".

"Por outro lado, notamos que felizmente esses casos são esmagadoramente de pessoas assintomáticas, independentemente da presença da variante Delta no nosso país", ressaltou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, acrescentando que "não há internados no hospital de campanha e também desde o dia 22 de maio não se regista nenhum óbito por covid-19".

O porta-voz do Conselho de Ministros referiu que isso "dá algum alento", mas, considerando que "é preciso fazer algum equilíbrio entre as medidas sanitárias restritivas e a necessidade de relançar a economia" o Governo decidiu "prorrogar o estado de alerta até 30 de setembro" e manter as medidas em vigor, que poderão ser atualizadas se a situação se alterar.

Entre as medidas que estarão em vigor, Wando Castro destacou "a necessidade de apresentação de teste PCR" à chegada a São Tomé e Príncipe e permissão para viajar para Portugal apenas com "teste de antigénio reconhecido pela autoridade europeia de medicamentos".

O ministro destacou ainda que se "mantém a proibição de vendas ambulantes nas praias, proibição de realização de `fundóns`, festas e discotecas em espaços fechados, e permissão de realização das missas e dos cultos e desportos coletivo com a verificação de 50% de ocupação de espaço".

No que toca ao período específico da segunda volta das eleições presidenciais, o Governo alerta para "a proibição de realização de comícios e festivais musicais e realização de reuniões em espaços fechados", bem como reforça a "obrigação de uso de máscaras pelos eleitores no dia da votação mesmo quando estão no exterior, na fila, à espera da sua vez".

O governante apelou à população para aderir a campanha de vacinação em curso no país, estando prevista a aplicação de vacinas a cerca de 18.500 pessoas, permitindo que no final desta terceira fase "cerca de 25% da população" fique vacinada.

Na semana passada, o ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, Edgar Neves, disse que o Governo do arquipélago estava "imensamente preocupado" com o "aumento exponencial de casos" de covid-19 no país, que dão "sinais de uma terceira vaga".

Nas últimas 24 horas São Tomé e Príncipe registou mais 15 novos casos de infeção e três recuperações.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 2.608 casos de infeção desde o início da pandemia, entre os quais 37 óbitos e 2.428 recuperações da doença.