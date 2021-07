São Tomé e Príncipe vai ter segunda volta das presidenciais

Carlos Vila Nova, apoiado pela A.D.I. (maior partido da oposição) foi o candidato mais votado, com 39,47% dos votos. Em segundo lugar ficou Guilherme Posser da Costa apoiada pelo partido no poder, com 20,75%.



Em terceiro lugar ficou Delfim Neves, presidente da Assembleia Nacional e apoiado pelo PCD, com 16,88%.



Delfim Neves já anunciou que vai contestar os resultados por "fraude massiva".