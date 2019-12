São Tomé. Ex-ministro das Finanças acusa atual Governo de "saga de perseguição politica"

"A minha convicção é reforçada quando os representantes do Fundo Soberano do Kuwait vêm publicamente dizer que o financiamento destinado a reabilitação e apetrechamento do hospital central Ayres de Menezes ainda se encontra disponível", disse o ex-ministro do Governo de Patrice Trovoada (2014-2018).

Em janeiro de 2016, o Governo do primeiro-ministro Patrice Trovoada contraiu um empréstimo de 17 milhões de dólares (15,3 milhões de euros) ao Fundo do Koweit para a requalificação e equipamento do principal hospital do país, na capital são-tomense.

Na terça-feira, dois representantes enviados a São Tomé a pedido do executivo do arquipélago, liderado por Jorge Bom Jesus, garantiram que o referido empréstimo "está disponível para o Governo de São Tomé".

Entretanto, no dia seguinte, em conferência de imprensa, o ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, disse que o valor não está intacto, faltando cerca de 210 mil euros, cujo paradeiro o Governo "precisa saber".

Hoje, Américo Ramos considerou esta denúncia como "falsa e caluniosa, feita por gentes que têm a intenção de perseguir, humilhar, sujar o bom nome das pessoas de bem neste país".

"No mesmo dia após a tomada de posse do 17.º Governo, em 03 de dezembro de 2018, fui ao gabinete do ministro para passar-lhe todas as informações importantes. Estiveram presentes no encontro o senhor ministro Osvaldo Vaz e o atual secretário de Estado do Comércio", explicou Américo Ramos.

"Entre os vários assuntos abordados, destaquei o do empréstimo de 30 milhões de dólares, narrei tudo o que aconteceu e disse que a empresa credora só fez o desbloqueamento de 10 milhões, tendo em conta que o dono da empresa, o senhor Sam Pa foi preso, situação que é do conhecimento de todos", acrescentou o ex-ministro.

Sublinhou que durante a explicação, o seu sucessor, Osvaldo Vaz, respondeu que "conhecia a situação e que também conhecia o Sam Pa porque era amigo do seu anterior chefe na Sonangol, e tendo em conta a escassez de recursos para financiamento do Orçamento Geral do Estado iria fazer diligências junto as autoridades chinesas para ver se conseguia desbloquear os 20 milhões restantes".

"Este Governo sempre esteve a par de tudo", afirmou Américo Ramos, que considerou "vergonhoso e falta de sentido de Estado protelar o início de todo o processo de reabilitação e apetrechamento do hospital Ayres de Menezes com o único intuito de manter a saga de perseguição aos dirigentes do anterior Governo".

Relativamente às informações sobre o desconhecimento da empresa de consultoria que alegadamente teria recebido os 210 mil euros, Américo Ramos desafia o Governo a consultar os técnicos do Ministério da Saúde para obter esclarecimentos.

"A referida empresa de consultoria esteve cá [em São Tomé] por duas vezes fazendo a apresentação do pré- projeto numa atividade em que estiveram presentes médicos e técnicos superiores do Hospital Ayres de Menezes", referiu.

A 03 de abril, Américo Ramos, ex-ministro das Finanças do anterior Governo, foi preso pela Polícia Judiciária em São Tomé, no seguimento de uma queixa feita pelo atual executivo relativa a empréstimos contraídos durante o mandato de Patrice Trovoada, incluindo este do Fundo do Kuwait.

Em causa estavam um empréstimo de 30 milhões de dólares (26,7 milhões de euros), contraído a um fundo internacional com sede em Hong Kong, e outro de 17 milhões de dólares (15,1 milhões de euros), contraído ao Fundo Soberano do Kuwait para a requalificação do hospital da capital são-tomense. Segundo o Governo de Bom Jesus, os dois empréstimos foram assinados por Américo Ramos enquanto ministro das Finanças do anterior executivo.

Américo Ramos foi libertado sob fiança, de 100 mil euros, a 03 de julho, após o Ministério Público ter pedido o arquivamento, por "inexistência de indícios criminais", de dois processos que envolviam o ex-ministro das Finanças Américo Ramos e o antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada.

O antigo ministro estava acusado dos crimes de branqueamento de capital, participação económica em negócio e peculato.