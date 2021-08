São Tomé. PCD e União MDFM-UDD declaram apoio a Posser da Costa na segunda volta

O Partido de Convergência Democrática (PCD) refere em comunicado que reuniu quinta-feira a sua Comissão Política, que se debruçou "profundamente sobre o atual panorama eleitoral do país, marcado pela realização, no próximo dia 5 de setembro, da segunda volta das eleições presidenciais", tendo decidido "apoiar o candidato Guilherme Posser da Costa".

O PCD, que apoiou na primeira volta o Presidente do Parlamento e dirigente do partido, Delfim Neves, terceiro mais votado na primeira volta das eleições presidenciais, considera que o apoio a Guilherme Posser da Costa é "em defesa da democracia, da liberdade e da estabilidade política para o bem de São Tomé e Príncipe e do Povo".

Delfim Neves, que viu negado o seu pedido para recontagem dos votos da primeira volta, disse em 3 agosto que vai "observar a luta entre os outros candidatos" e ponderava "fazer uma campanha de abstenção" na segunda volta.

O comunicado do PCD assinado pelo Presidente do Partido, Danilson Cotú, divulgado na sexta-feira, indica que "não obstante os aspetos menos transparentes que consubstanciaram os resultados da primeira volta", realizada em 18 de julho, a Comissão Política analisou "com a máxima atenção o ato eleitoral e as prováveis consequências dele decorrentes", que considera "ameaçar os valores da liberdade, união e compreensão entre os são-tomenses".

Ao declarar apoio a Guilherme Posser da Costa, o PCD sustenta que pretende evitar a "quebra ostensiva dos citados valores e a sua substituição por um regime de contornos marcadamente ditatoriais de que o país já teve, infelizmente, mostra".

Também a União MDFM-UDD anunciou na sexta-feira que decidiu "apoiar de forma incondicional o candidato Guilherme Posser da Costa nesta segunda volta das eleições presidenciais".

O comunicado do partido, que integra a coligação que sustenta o governo de Jorge Bom Jesus, refere que a reunião da Comissão Política alargada realizada em 21 de agosto, "avaliando o pensamento político dos candidatos" à segunda volta, decidiu apoiar Guilherme Posser da Costa considerando ser "aquele que mais se aproxima dos valores e princípios" defendidos pelo partido, nomeadamente "a construção de um país livre da cultura do ódio, da perseguição e da vingança" e "que possa garantir a estabilidade e a paz social".

Além do PCD e da União MDFM-UDD, Guilherme Posser da Costa é apoiado pelo Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), pelo qual foi candidato na primeira volta.

O outro candidato nesta segunda volta é Carlos Vila Nova, que conta com apoio da Ação Democrática Independente (ADI), na oposição.