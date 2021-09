São Tomé. Primeiro-ministro recusa comentar resultados provisórios

"Naturalmente que estou à espera do pronunciamento da Comissão Eleitoral Nacional (CEN)", disse o Primeiro-ministro, às 11 horas locais, dizendo desconhecer o anúncio já feito pela organização, após conclusão da recolha de dados preliminares das Comissões Eleitorais Distritais e da diáspora.

Carlos Vila Nova, antigo ministro das infraestruturas de governos liderados por Patrice Trovoada, foi apoiado pelo partido Ação Democrática Independente (ADI, oposição) e foi eleito Presidente de São Tomé e Príncipe, à segunda volta, com 57,54%, com um total de 45.481 votos, indicam resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN) durante a madrugada de segunda-feira.

De acordo com os mesmos dados, o outro candidato na segunda volta, realizada este domingo, Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), do Primeiro-ministro, obteve 42,46% da votação, com um total de 33.557 votos.

Informado pelos jornalistas destes resultados, o chefe do Governo prometeu reagir "possivelmente" na terça-feira.

"Eu espero ouvir primeiro e eu reagirei possivelmente amanhã", disse.

Hora depois da divulgação dos resultados provisórios, Carlos Vila Nova disse que recebeu "muitas felicitações de muitos quadrantes políticos internacionalmente e também internacional", mas esperava ainda falar com o seu adversário Guilherme Posser da Costa.

Hoje o presidente do Governo Regional do Príncipe, Filipe Nascimento, felicitou o Presidente eleito são-tomense, Carlos Vila Nova, garantindo "total lealdade institucional" e trabalho conjunto em prol da coesão e integridade nacionais.

Entretanto, Jorge Bom Jesus, que disse não querer "fazer futurismo tão cedo" quanto à coabitação entre o seu Governo e o Presidente eleito, embora considerando que "as instituições têm que funcionar".

"Nós temos uma Constituição, há as balizas, há as regras do jogo, e penso que todos nós estamos aqui para contribuirmos", disse o primeiro-ministro, realçando que "há independência, mas há interdependença" entre as instituições.

Domingo, após exercer o seu direito de voto, Jorge Bom Jesus considerou que os resultados destas eleições colocavam muita coisa em jogo, "tanto para o MLSTP/PSD como para o ADI e para o país de forma geral".

Jorge Bom Jesus assegurou que "em relação ao MLSTP/PSD, independentemente do resultado positivo ou negativo", será necessário "refletir, repensar sobre todo o processo".