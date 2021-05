São-tomenses compreendem ausência de Patrice Trovoada do país

"A candidatura é um projeto decidido por mim, candidatei-me na qualidade de independente, mas com muita honra recebi o apoio do partido ADI [Ação Democrática Independente, liderado por Patrice Trovoada], que nos últimos dez anos tem sido o maior partido político de São Tomé e Príncipe", comentou.

Carlos Vila Nova, antigo ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente do executivo de Patrice Trovoada (2014-2018), é o candidato apoiado pela ADI às eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe, marcadas para 18 de julho.

Apesar de ter vencido as eleições de outubro de 2018, a ADI não obteve maioria parlamentar que suportasse um executivo, perante um acordo entre MLSTP-PSD e PCD-UDD-MDFM e, poucos dias após as legislativas, Patrice Trovoada saiu de São Tomé e Príncipe e não regressou mais, alegando motivos de segurança.

Questionado pela Lusa se gostaria de ter o líder da ADI ao seu lado na campanha eleitoral, Vila Nova admitiu que sim.

"Patrice Trovoada, como político, líder de um partido político, é claro que ajudaria, mas isto eu deixo a ele. Gostaria muito. Ele, na sua agenda, verá que contributo pode dar, mas em nenhum momento duvidarei do seu apoio à minha candidatura porque confiamos e sabemos que comungamos algumas ideias, dentro do quadro do respeito mútuo e a nossa intenção é o melhor para São Tomé e Príncipe", disse.

Instado a comentar a ausência, de mais de dois anos, do país, referiu: "Compreendemos que Patrice Trovoada de facto possa estar ausente este tempo. É uma razão forte quando nós vemos a forma como as decisões são tomadas, a forma como a liberdade é condicionada às pessoas. A liberdade é um direito constitucional, ela está consagrada a todos, mas assistimos a condicionamentos de liberdade num gabinete por meia dúzia de pessoas".

Vila Nova sustentou que "sendo Patrice Trovoada a figura política que é, é preciso redobrar os cuidados".

"É uma decisão que lhe compete a ele mas que é compreendida por muitos são-tomenses. Creio que a maioria neste momento compreende, pelos maus feitos que têm acontecido no país, [por] aquela relação que se confunde da política e da justiça", sustentou.

Questionado se pensa que o ex-primeiro-ministro poderia ser detido no país, o candidato sustentou que "o órgão institucional que detém o poder penal não tem nada contra Patrice Trovoada".

"Todos os processos encomendados estão arquivados. Mas não deixa de ser necessário ter cuidado por nós sabemos que estamos a lidar com gente imbuída de um espírito de má fé, gente capaz de muita maldade", disse.

Em abril de 2019, Vila Nova foi impedido de viajar para Portugal, quando já se encontrava no aeroporto são-tomense, tendo sido intimado a comparecer na sede da Polícia Judiciária (PJ), mas sem que tivesse sido apresentada qualquer acusação.

Na véspera, um outro ex-ministro de Patrice Trovoada, Américo Ramos, tinha sido detido pela PJ na rua, sem mandato do Ministério Público, após denúncias do atual executivo, liderado por Jorge Bom Jesus, sobre casos que envolviam empréstimos com parceiros internacionais contraídos pelo anterior Governo.

Américo Ramos esteve detido por quase três meses e os casos acabaram por ser arquivados pela justiça por "inexistência de indícios criminais".

"Tudo farei durante a minha magistratura para promover um jogo político limpo. É preciso que todos os atores possam ir a jogo, porque não se pode ou não se deve impedir quem quer que seja antes de o jogo começar", afirmou.

O atual Presidente da República, Evaristo Carvalho, apoiado pela ADI nas presidenciais de 2016, ainda não anunciou oficialmente se vai procurar um segundo mandato na Presidência são-tomense.

No entanto, o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, adiantou que o Presidente não se recandidatará, à saída de um encontro com o chefe de Estado, em que anunciou a sua intenção de avançar para a corrida presidencial.