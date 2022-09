Sarampo já matou quase 700 crianças no Zimbabwe apesar das vacinas disponíveis

O Governo do Zimbabwe tem apontado o dedo a grupos religiosos que resistem à vacinação das crianças, apesar das campanhas em curso e das vacinas disponíveis.







"O Zimbabwe conta 6.034 casos confirmados incluindo 4.440 recuperações e 698 óbitos" indicou o ministério sábado na rede social Twitter. Foram registados 191 novos casos e 37 óbitos num único dia, a um de setembro.





O novo balanço de quase 700 óbitos é quatro vezes superior ao anunciado há duas semanas, quando se contabilizava a morte de 157 crianças, praticamente todas não vacinadas.







As crianças entre os seis meses e os 15 anos são as mais afetadas pela doença, especialmente as de seitas religiosas que não acreditam na vacinação, explicou a ministra da Informação.







Monica Mutsvangwa, ministra da Informação, indicou que o Governo está a tentar conseguir a adesão dos líderes religiosos, através da tomada de consciência e de informação sobre as vacinas.







Muitas seitas apostólicas assentam na oração e não acreditam nas vacinas. Os seus líderes não reagiram às alegações do Governo de que as suas crenças são responsáveis pela disseminação elevada do sarampo.



Measles Update: As at 03 September 2022, Zimbabwe had 6 206confirmed cases, including 4 440 recoveries and 698 deaths. pic.twitter.com/Pu1UEiwsyg — Ministry of HealthZW (@MoHCCZim) September 4, 2022

Vacinação obrigatória



O presidente da associação de Médicos e Dentistas Privados do Zimabwe, Johannes Marisa, defendeu que o Governo faça mais sobretudo contra os grupos religiosos anti-vacinas, tornando a vacinação obrigatória.





"Devido à resistência, a educação pode não ser suficiente por isso o Governo devia considerar medidas coercivas para garantir que ninguém possa recusar a vacinação das crianças", afirmou Johannes Marisa à agência AFP esta segunda-feira. O representante dos médicos privados apelou ao executivo que "proponha legislação a tornar obrigatória a vacinação contra doenças mortais como o sarampo".





Há 10 anos que o Zimbabwe não registava um único caso de sarampo. As autoridades esperam conseguir controlar o corrente surto antes que se torne uma epidemia.

Foi lançada uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo com July Moyo, ministro do executivo, a revelar aos repórteres que vários departamentos governamentais assim como a polícia estão a "obrigar à vacinação" para controlar a emergência.

"Até agora verificamos que quase todas as mortes foram de crianças não vacinadas", afirmou Cephas Hote, médico no Distrito de Mutasa, uma das regiões mais afetadas. Hote acrescentou que se registaram casos de sarampo entre crianças vacinadas mas apenas com sintomas ligeiros.

Orações em vez de tratamentos



Uma das maiores seitas apostólicas de Manicaland, a fundada por Johane Marange, juntou milhares de seguidores numa peregrinação anual nas últimas semanas.







Para o Governo, a concentração foi um dos principais vectores da disseminação do surto.



As reuniões religiosas retomadas no período pós pandemia "levaram à disseminação do sarampo para áreas até agora não atingidas", afirmou o Ministério da Saúde em comunicado na semana passada.



A 16 de agosto o número de casos suspeitos tinha subido de 1.036 para 2.056 em apenas quatro dias, de acordo com a ministra da Informação.

Ao jornal DW, Kuziva Kudzanai, de 56 anos, membro da seita, afirmou que era um pecado procurar tratamento médico. "Quem fica doente vai ter com os anciãos da igreja para orações", insistiu.

Ao jornal DW, Kuziva Kudzanai, de 56 anos, membro da seita, afirmou que era um pecado procurar tratamento médico.



A proibição estende-se mesmo a mulheres grávidas, afirmou ao DW Janet Hanyanisi, igualmente seguidora da igreja fundada por Marange. "Não estamos autorizadas a ser vacinadas nem sequer a ir a um hospital para tratamentos. Em vez disso vamos às parteiras da nossa igreja para o parto", revelou.







O bispo Andby Makururu, da Igreja Apostólica Johane Masowe mostrou-se indisponível a pedidos de reação às acusações.

Alerta vermelho



A UNICEF expressou a sua grande preocupação com o elevado número de casos e de mortes infantis e está a apoiar os programas de imunização governamentais. A organização francesa Médicos Sem Fronteiras tweetou que “nenhuma criança deve morrer de sarampo”. O sarampo é uma das doenças mais infeciosas do mundo e propaga-se sobretudo por via aérea através de tosse, espirros e contactos de proximidade. Os sintomas incluem febre alta, conjuntivite e erupções cutâneas e surgem 10 a 14 dias após o contágio.







Estudos científicos indicam que 90 por cento da população precisa ser imunizada para prevenir surtos da doença.







Em julho, a UNICEF emitiu um “alerta vermelho” para a saúde infantil, por cerca de 25 milhões de crianças em todo o mundo não terem sido vacinadas contra doenças comuns sobretudo devido à pandemia de Covid-19.





No Zimbabwe as crianças continuaram a ser vacinas contra o sarampo mesmo no auge da pandemia. Esforços que terão sido afetados pelos grupos religiosos que garantem aos seus fiéis que os poderes curativos dos seus autoproclamados profetas são suficientes.