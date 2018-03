Sarkozy enfrenta acusações de corrupção e tráfico de influência

RTP29 Mar, 2018, 15:55 / atualizado em 29 Mar, 2018, 16:54 | Mundo

Os advogados do antigo Chefe de Estado francês já reagiram às notícias, fazendo saber que vão recorrer da decisão de levar Nicolas Sarkozy a tribunal.



O caso ganhou forma depois de os investigadores judiciais que estavam desenvolver escutas no alegado financiamento de Kaddafi à campanha eleitoral de 2007 começarem a suspeitar que Sarkozy teria uma rede de informadores que estaria a usar para controlar fugas num outro caso.De acordo com a lei francesa, um suspeito não está formalmente acusado a não ser que seja levado a tribunal.



O tráfico de influências pode ser punido no país até 5 anos de prisão e multa de meio milhão de euros.



Há uma semana, Sarkozy foi informado de que era suspeito na investigação à campanha eleitoral de 2007. Uma eleição que ganharia, para desempenhar o cargo de Presidente francês até 2012, altura em que perdeu a corrida ao Eliseu para o socialista François Hollande.



Desde essa altura, Sarkozy foi alvo de uma série de investigações ligadas a alegada corrupção, fraude e irregularidades no financiamento da sua campanha. A sombra de um financiamento secreto do antigo líder líbio nunca o abandonou, tendo culminado com a acusação, uma semana atrás, que o elevou à condição de suspeito.



A equipa de defesa de Sarkozy alega que os magistrados envolvidos no processo estão a exceder os seus poderes, acusando-os de “estarem à pesca” quando escutaram as suas conversas com o antigo Presidente entre setembro de 2013 e março de 2014. Quebra de sigilo entre advogado e cliente, apontam.



Foi no entanto com base nessas escutas que nicolas Sarkozy foi acusado de oferecer uma promoção a um promotor público em troca de informações num processo em que um tesoureiro do seu antigo partido e outras pessoas teriam explorado a condição mental de Liliane Bettencourt, a mulher mais rica de França, para garantir os seus donativos.