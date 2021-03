SARS-CoV-2. Índia identifica variante com dupla mutação

A nova variante com dupla mutação do novo coronavírus e 771 outras foram detetadas em amostras recolhidas em 18 Estados indianos.Para já, o Governo descarta a ligação entre o aumento de novos casos e essas variantes.O Consórcio Indiano em Genómica, que junta dez laboratórios sob alçada do Ministério da Saúde, realizou o sequenciamento genómico das amostras. Trata-se de um processo de teste para mapear todo o código genético de um organismo.

O código genético do vírus funciona como um manual de instruções. As mutações nos vírus são comuns, mas a maioria é insignificante e não causa qualquer alteração na capacidade de transmitir ou causar doenças graves. Mas, em algumas mutações, como as das variantes do Reino Unido ou da África do Sul, podem tornar o vírus mais infeccioso e, em alguns casos, mais letal. A Índia tornou-se o quinto país do mundo a sequenciar o genoma do novo coronavírus depois de o ter isolado em alguns dos primeiros casos em janeiro de 2020.



O virologista Shahid Jameel explicou à BBC que uma“Uma dupla mutação nas principais áreas da proteínado vírus pode aumentar esses riscos e permitir que o vírus escape do sistema imunológico e se torne mais infeccioso”, acrescentou.Segundo o Governo indiano, uma análise das amostras recolhidas no Estado de Maharashtra, no oeste do país, revela “um aumento na fração de amostras com as mutações E484Q e L452R”, em comparação com dezembro de 2020., revelou o Ministério da Saúde em comunicado.O virologista Shahid Jameel acrescentou que “pode existir uma linhagem separada em desenvolvimento na Índia com as mutações L452R e E484Q a unirem-se”.“Embora VOCs [variantes preocupantes] e uma nova variante com dupla mutação tenham sido encontradas na Índia, não foram detetados em número suficiente para estabelecer uma relação direta ou explicar o rápido aumento de casos em alguns Estados”, acrescenta o Governo que nega que o aumento de novos casos esteja relacionado às mutações.Shahid Jameel defendeu, no início do mês, que é necessária “uma monitorização constante para garantir que nenhuma das variantes se espalhe pela população. O facto de não estar a acontecer agora não implica que não possa acontecer num futuro próximo. Temos que ter a certeza de que conseguiremos as evidências”.Alguns Estados indianos já começaram a reintroduzir restrições, incluído o toques de recolher e bloqueios periódicos, para tentar travar a disseminação do vírus.Duas grandes cidades, a capital Nova Deli e Bombaim, pediram testes rápidos aleatórios em aeroportos, estações de comboios e em áreas lotadas, como os centros comerciais.