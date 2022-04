Medição dos satélites Copérnico. Calor do verão de 2021 atingiu nível histórico

No relatório Estado do Clima Europeu, a rede Copérnico descreve 2021 como um ano de contrastes. Registou-se uma vaga de calor "intensa e prolongada" no Mediterrâneo em julho e agosto. Simultaneamente, a Alemanha e a Bélgica debatiam-se, em julho, com níveis máximos de precipitação.



A temperatura média nos meses do verão em 2021 ficou um grau centígrado acima da média do período de 1991 a 2020. Quanto à totalidade de 2021, este não se situou entre os dez anos mais quentes de sempre na Europa: a temperatura situou-se 0,2 graus acima da média.



Já as temperaturas à superfície no Báltico e no Mediterrâneo oriental foram as mais elevadas desde 1993. Ficaram em cinco graus acima da média em determinadas porções do mar Báltico.Assinala-se esta sexta-feira o Dia da Terra, este ano sob o mote Investir no Planeta. O objetivo é alertar para a urgência de um desenvolvimento sustentável.





Embora as emissões poluentes tenham regredido em 2020 e no ano passado, evolução para a qual contribuíram os sucessivos confinamentos da pandemia da covid-19, a concentração atmosférica de gases com efeito de estufa manteve uma trajetória crescente.



Registou-se mesmo "uma subida especialmente elevada do metano" - mais 2,3 partes por milhão de dióxido de carbono e 16,5 partes por milhar de milhão de metano.



Os dados recolhidos pela rede de satélites Copérnico permitiram traçar o quadro de um ano de 2021 com ventos nos valores mais reduzidos desde 1979, designadamente na Dinamarca, na Alemanha e na República Checa.



O relatório sublinha que esta é uma observação "crucial para o planeamento de infraestruturas de energias renováveis". Todavia, não há ainda condições para tecer estimativas a longo prazo ou perceber cabalmente a forma como as alterações climáticas podem ter impacto nos ventos do Continente Europeu.

"Fogos florestais devastadores"



O verão de 2021, prossegue o relatório, caracterizou-se por "fogos florestais devastadores" na região mediterrânica e vagas de calor de duas a três semanas em países como Itália, Grécia e Turquia. Os incêndios calcinaram uma área de mais de 800 mil hectares.

Em Itália, as temperaturas atingiram os 48,8 graus, estabelecendo um máximo europeu provisório. Espanha chegou aos 47 graus centígrados, um novo recorde nacional provisório."A vida na Terra está doente. A biodiversidade, à custa das alterações do clima mas também da exploração de recursos e da destruição de muitas áreas naturais, das florestas aos oceanos, ameaça mais de um milhão de espécies de extinção", enfatiza a associação ambientalista portuguesa Zero neste Dia da Terra.



A chuva estabeleceu recordes a 14 de julho na Bélgica, onde se registou o mais alto valor de precipitação num único dia desde 1950, e na Alemanha, com as descargas mais acentuadas desde 1991 nos rios Mosa e Reno.

: 1,1 a 1,2 graus centígrados a nível mundial, 2,2 graus na Europa e 3,3 graus no Ártico.No Ártico, as emissões de dióxido de carbono de incêndios florestais - 16 milhões de toneladas - foram as quartas mais altas desde 2003. O gelo marinho teve a 12ª extensão mais baixa desde 1979. Nesta região do planeta, "em 2021 assistiu-se a temperaturas muito mais frescas do que os extremos de 2020".Todavia,

c/ Lusa