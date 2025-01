Fatores ambientais são causa de 8% das mortes em Portugal

Foto: João Marques - RTP

Mas as políticas de saúde pública em Portugal estão a passar ao lado desta realidade. O alerta é feito pelo Observatório Português da Saúde e do Ambiente, que divulga esta quinta-feira um relatório que demonstra, sem sombra de dúvida, que é cada vez maior o efeito dos fatores ambientais no desenvolvimento de doenças a afetar a população mundial.