Saúde é setor apetecível para a corrupção no Brasil

"O Ministério da Saúde sempre foi um lugar onde a corrupção andou lá dentro e não se consegue, da noite para o dia, desmanchar uma estrutura que se encontra lá dentro. Isso é uma responsabilidade dos gestores, que têm que estar atentos a isso o tempo todo. Também existe uma Controladoria-Geral que tem que estar atenta a determinadas movimentações", afirmou Hamilton Mourão.



O vice-presidente brasileiro falou à imprensa, à saída do seu gabinete, em Brasília, num momento em que o governo brasileiro, presidido por Jair Bolsonaro, é atingido por denúncias de alegada corrupção na compra de imunizantes contra a covid-19.



Na semana passada, foi divulgado um alegado esquema de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, em que o deputado federal Luis Miranda e o irmão Luis Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde, afirmaram ter alertado o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para presumíveis irregularidades nos contratos.



Também a denúncia de um empresário de uma tentativa de suborno em troca de um contrato para a aquisição da vacina AstraZeneca levou na quarta-feira à demissão do diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias.



O vice-presidente do Brasil afirmou à imprensa desconhecer qualquer esquema que pudesse estar em curso no Ministério da Saúde.



"Eu nunca soube de alguma coisa que estivesse a ocorrer e acredito que o presidente, quando tomou conhecimento, acionou o ministro (da Saúde), que era o Eduardo Pazuello, para que ele investigasse o que estava acontecendo. Seria a mesma reação que eu teria", afirmou Mourão, mantendo o discurso que tem sido usado pelo governo sobre o caso.