Sauditas acreditam que EUA vão querer dialogar com Irão

Faizal bin Farhan bin Abdullah Al-Saud, que falava à imprensa em Lisboa após um encontro com o homólogo português, Augusto Santos Silva, reiterou o "apoio integral" de Riade à política de "pressão máxima" sobre o Irão, que considera "estar a produzir resultados" e a limitar a capacidade de Teerão "para as suas atividades de desestabilização".

"Não obstante, apoiamos, e o meu entendimento é que a atual administração dos Estados Unidos e, tenho a certeza, qualquer futura administração, vão querer dialogar com os iranianos", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita.

"E apoiamos totalmente conversações com os iranianos desde que essas conversações se foquem na abordagem de todas as questões que preocupam a região, em que a não-proliferação é decisiva", acrescentou.

O ministro saudita insistiu que qualquer diálogo tem de abordar "a atividade regional maligna" do Irão, "muito perigosa para a região".

Faizal al-Saud assegurou que Teerão "continua a fornecer mísseis balísticos e `drones` aos `Huthis`" do Iémen, "mais de 300 dos quais foram disparados contra cidades sauditas", que se juntam aos mísseis contra instalações petrolíferas no reino, e a "financiar e apoiar milícias" na região.

A Arábia Saudita é um dos países, que juntamente com Israel mais se opôs ao acordo nuclear de 2015 entre o Irão e as grandes potências, que visava limitar o programa nuclear iraniano em troca do levantamento de sanções internacionais.

Os Estados Unidos, signatários do pacto juntamente com Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China, retiraram-se do acordo em 2018 e reimpuseram sanções ao Irão, alegando que o pacto deve ser renegociado.