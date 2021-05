Sauditas estão a prender mais dissidentes sem resposta dos EUA

A organização de defesa dos Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, referiu que, em abril, foram aplicadas o dobro de sentenças severas a prisioneiros da Arábia Saudita quando comparado com os primeiros três meses do ano.A 26 de fevereiro os Estados Unidos publicaram um relatório dos serviços de inteligência que revelava que Mohammed bin Salman tinha “aprovado uma operação em Istambul, na Turquia, para capturar o jornalista saudita Jamal Khashoggi”.

Jamal Khashoggi, jornalista saudita de 59 anos que residia nos Estados Unidos, era um forte crítico da família real do país de origem. A 2 de outubro de 2018 entrou no Consulado saudita em Istambul para recolher documentos necessários ao seu futuro casamento e nunca mais foi visto.

A Grant Liberty alega que há uma ligação direta com o fracasso norte-americano a impor sanções ao príncipe herdeiro e ao seu ciclo mais próximo de conselheiros e assessores e acrescenta que a decisão dos EUA “deu às autoridades sauditas carta-branca para punir severamente os críticos”.“As notícias do sistema legal saudita podem ser notoriamente lentas, mas pelo menos oito pessoas sofreram duras sentenças em abril – o dobro dos primeiros três meses do ano juntos”, avança a organização a The Guardian. Para a organização essas medidas não chegam, porque falta impor sanções a Mohammed bin Salman e aos seus conselheiros, e pouco fazem para dissuadir as autoridades sauditas a atacar os críticos., afirmou Lacy Era, da Grant Liberty, ao jornal britânico.Abdulrahman al-Sadhan, um trabalhador humanitário que foi um dos oito homens condenados em abril, recebeu uma pena de 20 anos de prisão e está proibido de viajar também durante 20 anos por administrar uma conta cómica num órgão de comunicação social local. Já Abdulaziz Alaoudh al-Odah, que foi detido em setembro de 2020 pelas suas atividades nas redes sociais, foi condenado a cinco anos de prisão.Abdullah Alaoudh, filho do clérigo preso Salman al-Odah, ativista pró-democracia do centro de estudos Democracia para o Mundo Árabe Agora, afirmou que a escolha dos EUA de publicar o relatório auxiliou na prestação de contas, mas pouco mais do que isso. “Ajudou muito na transparência e ajudou a saber onde estava a responsabilidade, mas faltou responsabilidade, e isso é que estava em jogo desde o início”, afirmou.“Os EUA manobraram, queriam algo leve como a ‘proibição Khashoggi’ e fizeram o gesto simbólico de falar não falar com o príncipe herdeiro, mas sim com o rei. O que o príncipe herdeiro retirou de tudo isso é que o que Biden disse durante a campanha presidencial foi apenas conversa de campanha e, portanto, não vão agir”.Alaoudh considera que apesar do príncipe herdeiro estar disposto a mudar questões de política externa, vê a liberdade de expressão como uma ameaça direta.

“Pode dar-se bem com todos – Qatar, Turquia e Irão – mas não com o seu próprio povo, porque isso significa partilhar a tomada de decisões o que para eles é muito perigoso. Concordar com algum tipo de participação política ou divisão de poder é o fim da monarquia absoluta”, rematou Alaoudh.

As relações entre a Arábia Saudita com o minúsculo Estado do Golfo estão a aquecer. O emir do Qatar, o xeque Tamim bin Hamad al-Thani, está na cidade saudita de Jeddah para se encontrar com o príncipe herdeiro, após uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, o príncipe Faisal bin Farhan al-Saud, ter visitado o Qatar.Um porta-voz do Departamento de Estados dos EUA afirmou: “O compromisso dos Estados Unidos com os valores democráticos e os direitos humanos é uma prioridade, principalmente os nossos parceiros. Continuamos a elevar o respeito pelos direitos humanos nas nossas relações bilaterais com a Arábia Saudita. Como temos deixado claro, várias vezes, o ativismo pacífico para promover os direitos humanos não é um crime”.