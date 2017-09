Schäuble deixa as Finanças e vai para o Bundestag

RTP27 Set, 2017, 16:48 / atualizado em 27 Set, 2017, 16:49 | Mundo

Segundo os jornais alemães, a chancelar alemã, Angela Merkel, o líder parlamentar da CDU na câmara baixa do parlamento alemão, Volker Kauder, e o líder parlamentar da CSU, Alexander Dobrint, pediram a Schäuble que assumisse a presidência do Bundestag, um lugar que está vago desde a saída de Norbert Lammert.



Os dois partidos (CDU e CSU), aliados tradicionais que integram o mesmo grupo parlamentar, deverão formalizar a proposta a 17 de outubro. Schäuble é deputado há 45 anos na instituição que agora irá liderar. O Bundestag terá a maior composição de sempre, com 709 deputados, em resultado das legislativas de domingo.



O parlamento federal eleito nas legislativas de domingo integra um partido de extrema-direita, o que acontece pela primeira vez na Alemanha desde o fim da II Guerra Mundial. Trata-se da Alternativa para a Alemanha (AfD), que obteve 12,6 por cento dos votos, tendo elegido 94 deputados.



Wofgang Schäuble, de 75 anos, pertenceu a vários governos, tanto de Helmut Kohl como de Angela Merkel, e representa a ala mais conservadora da CDU, que venceu as legislativas com 32,9 por cento dos votos, o segundo pior resultado do partido desde 1949.



A saída de Schäuble do Governo foi crescentemente referida nos últimos dias, dada a fraca prestação eleitoral do partido e as difíceis negociações que se aproximam para a formação de uma coligação entre a CDU/CSU, o Partido Liberal da Alemanha (FDP) e os Verdes.



Os liberais assumiram, durante a campanha eleitoral, o interesse em ter a pasta das Finanças numa futura coligação.



Schäuble, o rosto do rigor orçamental na Alemanha, é visto por muitos países da União Europeia como uma figura emblemática da ortodoxia e inflexibilidade de Berlim em matérias de finanças públicas.



C/Lusa