Scholz considera "imperdoável" a violência que sofrem as mulheres no Irão e Afeganistão

"No Irão e no Afeganistão combate-se com dureza as mulheres que lutam pelos seus direitos. Todas aquelas que se envolvem em ações a favor da liberdade e da justiça arriscam, inclusivamente, a sua vida", assinalou, numa mensagem semanal em formato de `podcast`.

Scholz aproveitou para reiterar o apoio da Alemanha a todos os que defendem os "direitos humanos e das mulheres", quando se aproxima o Dia Internacional das Mulheres, que se assinala em 08 de março, sublinhando que, apesar de na Alemanha se viver uma situação diferente, é necessário também prosseguir o caminho em direção à igualdade de direitos.

O chanceler alemão recordou que quando era um jovem social-democrata, acreditava que em 10 ou 20 anos se alcançaria a igualdade total: "40 anos depois, apesar de termos avançado, ainda não chegámos suficientemente longe".

Assim, ainda não há mulheres suficientes em cargos de chefia e a pobreza na velhice continua a ser um fenómeno eminentemente feminino, além das diferenças "chocantes e inaceitáveis" entre os salários de homens e mulheres, assinalou.

"Estou convencido de que todos beneficiaremos -- desde a economia, à política, cultura e sociedade -- quando as mulheres alcançarem o mesmo poder, quando se repartir de forma justa as remunerações laborais e os cuidados e quando as mulheres ganharem, de forma estrutural, o mesmo que os homens. Essa é a minha tarefa", concluiu.