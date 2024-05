Scholz e Meloni condenam ataque a Fico e avisam que não há lugar para violência na política

A primeira-ministra italiana expressou a sua "firme condenação" ao atentado a tiro hoje ocorrido contra o líder eslovaco e disse que se trata de "um ataque aos princípios fundamentais da democracia".

"Recebi com grande perturbação a notícia do ataque vil contra o primeiro-ministro eslovaco. Todos os meus pensamentos estão com ele, a sua família e o povo eslovaco amigo", afirmou a líder nacionalista conservadora em comunicado.

Meloni salientou, em nome do Governo italiano, a "mais forte condenação de todas as formas de violência e ataques aos princípios fundamentais da democracia e da liberdade".

Robert Fico está "entre a vida e a morte", segundo o Governo de Bratislava, depois de ter sido atingido a tiro "várias vezes", de acordo com a sua página oficial no Facebook.

O primeiro-ministro ficou ferido em Handlova, a cerca de 150 quilómetros da capital do país, e foi levado para o hospital.

A estação de televisão TA3 informou que um suspeito foi detido no local.

O ataque teve lugar em frente da Casa da Cultura local, onde o primeiro-ministro de 59 anos se encontrava para uma reunião do Governo. A polícia isolou o local.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, juntou também a sua voz às palavras de condenação, afirmando que estava "perturbado com o ataque covarde".

"A violência não pode ter lugar na política europeia nestas horas. Os meus pensamentos estão com Robert Fico, a família e os cidadãos eslovacos", acrescentou na rede social X.