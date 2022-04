Scholz exige esclarecimentos sobre "crimes cometidos pelo exército russo" em Busha

"Devemos esclarecer esses crimes cometidos pelo exército russo", disse o chefe do governo alemão, num comunicado divulgado hoje.

De acordo com Olaf Scholz, "os autores desses crimes e os seus patrocinadores devem ser responsabilizados".

O líder do executivo germânico exigiu, em particular, que as organizações internacionais tenham acesso à região para "documentar essas atrocidades".

Os corpos de 57 pessoas foram encontrados numa vala comum em Busha, disse uma das fonte das autoridades da região, ao mostrar o local a uma equipa da AFP.

O líder alemão denunciou "imagens terríveis e horríveis" de Busha, com "ruas cheias de cadáveres" e "corpos sumariamente enterrados".

"Fala-se de mulheres, crianças e idosos entre as vítimas", sublinhou.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.325 civis, incluindo 120 crianças, e feriu 2.017, entre os quais 168 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4,1 milhões de refugiados em países vizinhos e cerca de 6,5 milhões de deslocados internos.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.