Scholz quer evitar guerra nuclear e diz-se "irritado" com críticas a cumplicidade do SPD com Kremlin

Olaf Scholz está a ser cada vez mais, e





O banco central alemão calcula que a economia do país, a maior da Zona Euro, iria retrair-se 2 por cento só em 2022, se o embargo ao carvão e petróleo russos levasse a restrições aos fornecedores de energia e à indústria. O corte repentino do fornecimento da energia russa à Alemanha iria representar uma quebra de 6,5 por cento na produção do país ou 220 mil milhões de euros, de acordo com um estudo conjunto dos principais institutos económicos da Alemanha.





Já a ministra dos Negócios Estrangeiros garante que a Alemanha está a trabalhar com os restantes países da União Europeia para uma proibição faseada das importações de petróleo russo, mas avisa que isso vai levar tempo. Annalena Baerbock recusa que a Alemanha esteja a atrasar um embargo europeu à energia russa e refere que quase todos os outros países da União Europeia se opõem à aplicação imediata desta medida, alegando preocupações sobre o impacto nos consumidores.





A União Europeia decidiu o bloqueio do carvão russo há quatro meses. De acordo com a ministra alemã, este foi o primeiro passo do projeto europeu para o fim total das importações de energia russa.





“Temos um plano para eliminar gradualmente o petróleo até ao final do ano – em conjunto com todos os países europeus. Se dermos este passo agora para nos tornarmos independentes das importações das energias fósseis russas, então este passo deve ser para sempre”, afirmou.





Acordo para troca de equipamento bélico com Eslovénia





Scholz também refuta as acusações de que a Alemanha esteja a fazer pouco pela defesa da Ucrânia, que há 55 dias sofre uma invasão da Rússia. “Estamos a fornecer armas, tal como muitos dos nossos aliados. Não se trata de medo, mas de responsabilidade política”, afirmou Olaf Scholz.





“Temos de fazer tudo para evitar um confronto militar direto entre a NATO e uma superpotência fortemente armada como a Rússia, uma potência nuclear”, declarou à revista Der Spiegel. “Farei tudo para evitar uma escalada que possa levar à Terceira Guerra Mundial – não pode haver guerra nuclear”, sublinhou.





Deste modo, o chanceler afasta que o exército alemão possa enviar outras armas como os tanques solicitados pelo presidente ucraniano, mas valida o envio de armas antitanque, minas antitanque e munições de artilharia.





“Evitar uma escalada que envolva a NATO é a maior prioridade para mim. Portanto, não estou a olhar para as sondagens nem me permito ser irritado por apelos estridentes”, comentou, enquanto apelava ao presidente russo para que mande retirar as tropas da Ucrânia.





“Deve haver um acordo de paz que permita à Ucrânia defender-se no futuro. Vamos equipá-los de forma a que a sua segurança seja garantida e estamos disponíveis para garantir isso. Não haverá a paz ditada do tipo que Putin sonhou há muito tempo”, avisou Scholz, garantindo ainda que uma paz “que não seja selada com um acordo não libertará a Rússia do regime de sanções”.





A recusa em entregar armamento pesado tem sido criticada nos países vizinhos e do Báltico como um sinal da continuidade do favorecimento da Rússia.



Neste sentido, anunciou que a Alemanha está em conversações com a Eslovénia, em que este país do Báltico enviaria os seus equipamentos militares da era soviética para a Ucrânia e em troca iria receber novos modelos alemães.





“Irritado” com acusações de favorecimento da Rússia





A recusa em entregar armamento pesado tem sido criticada nos países vizinhos da Europa Central, Bálticos e também a nível interno. Na Alemanha, os Verdes e os Liberais, que tal como o SPD pertencem à coligação no governo, têm vindo a pedir a Scholz para enviar veículos blindados para Kiev.





O chanceler alemão admitiu estar “irritado” com as acusações ao SPD de proximidade, favorecimento e até cumplicidade com o Kremlin. “Sou a favor de qualquer discussão sobre política. Mas rejeito o facto que o bilhete de entrada num debate seja uma mentira”, comentou.





Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, “existem essas apresentações falsas e caluniosas da política europeia e russa do SPD, que me incomodam”, disse à Der Spiegel.





Nas últimas semanas, vieram a público as ligações de figuras do partido como o presidente da Alemanha Frank-Walter Steinmeier e o antigo chanceler Gerhard Schroeder com a Rússia. Para provar o apoio a Kiev, Scholz lembra que a Alemanha enviou armas defensivas há sete semanas, o que implicou a quebra de uma proibição de equipar militarmente países em guerra.



Uma proibição total é considerada como a melhor solução para evitar o ciclo de sanções e contra-sanções. Mas esta é uma posição à qual Scholz oferece resistência, alegando que talO chanceler considera que” e com a consequente perda de milhões de empregos.