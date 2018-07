"Se amam a Grécia, ajudem-nos a livrar-nos de Alexis Tsipras"

RTP09 Jul, 2018, 18:27 | Mundo

“O primeiro-ministro grego e o Syriza traíram o seu povo e os seus princípios. Eles têm de ir embora”. É com estas palavras bem assertivas que Zoe Konstantopoulou começa por expressar a sua opinião relativamente ao governo grego, num artigo publicado esta segunda-feira em The Guardian.



A antiga presidente do parlamento grego e ex-deputada do Syriza (partido político da esquerda grega, liderado por Tsipras) deixa vários recados ao primeiro-ministro da Grécia e críticas que se estendem do primeiro ao último parágrafo.





Zoe Konstantopoulou começa por recordar o referendo grego de 2015, onde mais de 60% votou “não” às propostas dos parceiros europeus. A ex-presidente do parlamento da Grécia critica Alexis Tsipras por ter sido “o primeiro-ministro que traiu o corajoso “não” do povo grego”.







Zoe Konstantopoulou continua a tecer duras críticas ao primeiro-ministro e escreve no seu artigo que Tsipras foi “eleito para acabar com a privatização e, que em vez disso, privatizou quase todos os bens públicos; foi eleito para servir a paz e, em vez disso, facilitou a ação militar contra alvos na Síria e concordou em vender armas para países acusados de cometer crimes internacionais; foi eleito para proteger as casas das pessoas mas fica quieto enquanto os bancos se apoderam delas, deixando as pessoas sem casa; foi eleito para servir a democracia e a independência do seu país e, em vez disso, entregou-o à UE, FMI e ao BCE”.

“Acordo monstruoso”

Zoe Konstantopoulou recorda que “lutou arduamente” e votou contra o terceiro memorando assinado em 2015, apelidando-o de “acordo monstruoso”. “Apesar da pressão contínua, recusei-me a desvirtuar as nossas regras democráticas e a aceitar mais dívidas ilegais para o nosso povo”, escreve.O primeiro-ministro grego acabou, no entanto, por assinar o terceiro memorando e Zoe Konstantopoulou diz que, três anos depois, a “entrega” da Grécia à Troika acabou por se revelar no “desastre” que já se previa.O desemprego, a emigração e o salário mínimo baixo são algumas das realidades que preocupam a antiga presidente do parlamento grego.“Cada criança recém-nascida na Grécia começa a vida com uma dívida de 40 mil euros, e cada vez nascem menos bebés desde a imposição de medidas de austeridade”, constata Zoe Konstantopoulou.Tsipras afirma que Grécia vai ter uma “saída limpa” do programa de resgate, mas Zoe Konstantopoulou afirma que a dívida da Grécia tem aumentado durante o governo de Tsipras e prevê-se que sejam atingidos “níveis explosivos”.A antiga presidente do parlamento grego deixa um apelo: “Como líder do partido 'Rumo à Liberdade', eu peço que o povo grego resista à troika e ao governo do Syriza. Pedimos o apoio de todos os progressistas, incluindo os nossos amigos do Partido Trabalhista”.Zoe Konstantopoulou acrescenta que o partido político Syriza “tornou-se um zombie político, esmagando todos os valores progressivos enquanto caminha sonolento para a sua morte eleitoral”.A demissão de Tsipras e a remoção do Syriza do poder é, para Zoe Konstantopoulou, “o primeiro passo para restaurar a democracia na Grécia".