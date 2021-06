Sea Breeze. EUA e Ucrânia nos maiores exercícios navais de sempre no Mar Negro

Manobras navais que vão durar cerca de duas semanas. Apesar de rotineiras há mais de 20 anos, a verdade é que as operações deste ano são as maiores do género até à data.





Algo que Moscovo vê como uma provocação à porta do seu território. A Rússia chegou a pedir aos EUA para evitarem estes exercícios este ano, numa altura em que a relação entre os dois países está num ponto muito baixo, como os próprios presidentes admitiram recentemente.





Ainda na quarta-feira passada, alegam as autoridades russas, a guarda costeira afastou o contratorpedeiro britânico "HMS Defender" destas águas com tiros de advertência e bombas que terão sido largadas na trajetória do navio por caças russos.





Em reação, o Governo britânico desvalorizou o incidente ao afirmar que se tinha tratado apenas de um exercício militar russo que não tinha sido dirigido ao "Defender".





Toda esta tensão acontece no Mar Negro, junto à península da Crimeia que foi anexada pela Rússia em 2014.





O exercício Sea Breeze está a ser acompanhado com máxima atenção pela Rússia que, já no sábado, anunciava que seguia o caminho do destruidor norte-americano "USS Ross" quando este entrou no Mar Negro.





A justificação norte-americana para estes exercícios navais é que o Mar Negro é uma via navegável fundamental para o comércio marítimo, mas também uma área estratégica de segurança para toda a Europa.





E é por essa segunda razão que vários países membros na NATO participam nestes exercícios.





Mas para Moscovo, Sea Breeze não é nada mais do que uma provocação. A porta-voz do ministro russo dos Negócios Estrangeiros chegou mesmo a afirmar que estes exercícios militares serviam para transportar equipamento militar para a Ucrânia.