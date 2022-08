Seca. Vedetas do cinema repreendidas por desperdício de água em piscinas e relvados

No Estado da Califórnia, a seca não foi ao ponto de fazer proibir a prática do golfe nem as piscinas em vivendas de luxo. Mas fez estabelecer limites e esses, muitas vezes, são transgredidos. Entre as vedetas repreendidas por transgressão estão Kim Kardashian e Sylvester Stallone.