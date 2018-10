Secreta militar russa acusada de ciberataques globais

RTP04 Out, 2018, 11:36 / atualizado em 04 Out, 2018, 11:39 | Mundo

O Reino Unido, a Austrália e a Nova Zelândia denunciam o que dizem ser a mão da secreta militar de Moscovo (GRU) em ciberataques desencadeados à escala global. Jeremy Hunt, ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, prometeu expor, juntamente com os aliados, quem tenta prejudicar a estabilidade internacional. Jeremy Hunt considera as atividades da GRU “imprudentes e indiscriminadas”.





“A nossa mensagem é clara: com os nossos aliados, vamos expor e responder às tentativas da GRU de comprometer a estabilidade internacional”, afirmou Hunt em comunicado publicado pelo site do Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reinop Unido.



“Eles tentam minar e interferir nas eleições nos outros países; estão preparados para danificar empresas russas e cidadãos russos”, comentou o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros.



“Este padrão de comportamento demonstra o seu desejo de operar sem ter em conta o direito internacional ou as normas estabelecidas e fazê-lo sem um sentimento de impunidade e sem consequências”.







Por seu turno, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, afirmou em comunicado que os ataques são inaceitáveis.



“O Governo australiano pede a todos os países, incluindo à Rússia, que parem com este tipo de atividades maliciosas”, apelou.

Quatro acusações



Entre os ciberataques denunciados pelo Centro Nacional de Segurança Cibernética britânico (NCSC), está a operação de pirataria informática que teve por alvo o Comité Nacional Democrata em 2016 - um ataque que levou à divulgação de documentos da cúpula do Partido Democrático dos Estados Unidos.



O comunicado britânico sublinha que a avaliação do NCSC determina, com “grande confiança”, que o ataque à agência mundial antidoping (WADA), no qual foram divulgados registos médicos confidenciais, o ataque do ransomware BadRabbit em 2017 e o acesso a contas de correio eletrónico de uma estação de televisão britânica em 2015 foram executados pela GRU.