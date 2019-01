Secretária da Juventude acredita que Bolsonaro pode reduzir saída de jovens brasileiros

Lusa30 Jan, 2019, 19:48 | Mundo

Jayana Nicareta da Silva, que falava à Lusa, em Lisboa, disse que "o discurso de jovens antes das eleições era sair do Brasil, porque não havia emprego e havia a falta de esperança económica", porém salientou que "a economia é um dos pontos fortes" do Governo de Jair Bolsonaro.

"Quando um Governo se preocupa em melhorar a economia, está-se a contribuir para reduzir os números do desemprego", afirmou, à margem da Cerimónia de Abertura do Ano da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para a Juventude, na Sala do Senado do parlamento de Portugal.

A governante recuperou os números da Receita Federal desde 2011, "no auge da economia do Brasil" com apenas 8.100 saídas do Brasil, até 2017, para explicar um crescimento do número de saídas entre a juventude em mais de 80 por cento num período de seis anos.

A membro do Governo brasileiro recordou "um número muito alto de jovens desempregados" em 2017, relacionando com os registos da Receita Federal desse ano, com 21.700 mil jovens a entregarem a declaração de saída definitiva do Brasil.

A Secretária Nacional da Juventude do Brasil observou o crescimento do número de jovens que optou por sair do país "a partir de 2013 e 2014, quando a economia começou a declinar e o desemprego aumentou muito desde 2011, quando havia uma esperança na economia".

De acordo com Jayana Nicareta da Silva, o Brasil tem atualmente uma juventude que se aproxima dos 51 milhões de jovens, "a maior geração de sempre de jovens do país".

O presidente do Fórum da Juventude da CPLP, Marcus Barão Rocha, realçou que "o tema da empregabilidade juvenil e da produtividade nacional é chave e prioritário para a Secretaria Nacional da Juventude do Brasil".

Marcus Barão Rocha, que interveio no painel "A Importância da Juventude para o Futuro da CPLP" na Cerimónia de Abertura do Ano da CPLP para a Juventude, disse que o Governo Federal do Brasil está a refletir sobre a "contribuição direta que essa grande população de jovens possa ter para a economia".

Para tanto, sublinhou que é preciso apostar no acesso ao mercado de trabalho e na educação, o que possibilitará reunir mais competências, além da redução da burocracia no país".