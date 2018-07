Secretária-executiva lamenta que pena de morte persista na Guiné Equatorial

Lusa14 Jul, 2018, 08:13 | Mundo

A Guiné Equatorial aderiu à CPLP como membro de pleno direito em 2014, mediante o compromisso de promover a difusão da língua portuguesa e de abolir definitivamente a pena de morte, mas desde então mantém-se em vigor uma moratória.

"A seguir à moratória, a Guiné Equatorial devia abolir definitivamente a pena de morte. Infelizmente, até à presente data, não houve a abolição da pena de morte, embora reconheçamos que desde a adoção da moratória, não houve - pelo menos que seja do nosso conhecimento - casos de aplicação da pena de morte", afirmou Maria do Carmo Silveira, em entrevista à agência Lusa, a propósito da XII conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, que decorre na terça e quarta-feira em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde.

Para a secretária-executiva da organização lusófona, a moratória "já foi um bom sinal".

"Mas, naturalmente temos de evoluir para a efetiva abolição da pena de morte", referiu, recordando que as autoridades da Guiné Equatorial têm dito que "está em curso" a alteração do ordenamento legal "para comportar esta grande decisão".

A responsável disse esperar que, "ao nível político da CPLP seja analisada essa questão e que se possa obter um posicionamento concreto".

Questionada sobre se espera que a Guiné Equatorial se comprometa com um prazo para a efetiva abolição da pena capital, Maria do Carmo Silveira defendeu que "a convivência com os restantes Estados-membros pode ser uma boa oportunidade para a Guiné Equatorial".

"Acredito que é dever dos Estados-membros apoiarem a Guiné Equatorial na solução deste problema", sublinhou.

Quatro anos depois da adesão, Maria do Carmo Silveira considera que a integração deste país na CPLP "está a correr normalmente, com algumas dificuldades, que são conhecidas".

A promoção da língua portuguesa "continua a ser um desafio".

"Não se pode esperar que em quatro anos uma população passe a comunicar-se numa língua que lhe era estranha", sustentou.

A CPLP está a preparar, com o apoio do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), "um projeto de formação em língua portuguesa para os quadros da administração pública da Guiné Equatorial", disse a secretária-executiva, que defendeu a necessidade de "iniciar a preparação dos mais jovens, porque os mais velhos já terão alguma dificuldade em falar português".

"Vamos ter de acompanhar e apoiar a Guiné Equatorial por muitos anos ainda", sublinhou.

Durante a XII conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, com o lema "Cultura, Pessoas e Oceanos", Cabo Verde vai assumir o exercício da presidência desta organização, durante o período de dois anos.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste são os Estados-membros da CPLP.