Secretário da Defesa dos Estados Unidos faz visita surpresa ao Iraque

Wheels down in Baghdad. I’m here to reaffirm the U.S.-Iraq strategic partnership as we move toward a more secure, stable, and sovereign Iraq. pic.twitter.com/hJVJjefuyv — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 7, 2023

Isso mesmo foi anunciado pelo norte-americano no Twitter. "A aterrar em Bagdade. Estou aqui para reafirmar a parceria estratégica entre os Estados Unidos e o Iraque, quando avançamos para um Iraque mais seguro, estável e soberano", afirmou o chefe do Pentágono.

A visita ocorre quando o Iraque assinala 20 anos da invasão norte-americana contra o regime de Saddam Hussein. A ofensiva foi lançada em 20 de março de 2003 por tropas norte-americanas, apoiadas por uma coligação internacional, e abriu uma das páginas mais sangrentas da história do Iraque.





A visita de Austin faz parte de uma viagem regional ao Médio Oriente que começou na Jordânia, onde o chefe do Pentágono se encontrou com o rei Abdullah II. De acordo com um comunicado do Pentágono, os dois homens "discutiram uma série de preocupações comuns, incluindo a segurança no vizinho Iraque e o fluxo ilegal de narcóticos na região".Bagdade mantém laços muito fortes com Washington, particularmente ao nível militar, mesmo que ao longo dos anos o poder iraquiano se tenha tornado um aliado dos iranianos. Às vezes, as alianças exigem que as autoridades iraquianas se envolvam em um delicado ato de equilíbrio.

Tropas norte-americanas continuam destacadas no Iraque como parte da coligação internacional liderada por Washington na luta contra os ‘jihadistas’ do grupo Estado Islâmico (EI).





O EI, que começou a estar presente no Iraque em 2017, continua a reivindicar eventuais ataques que ocorrem no país e a coligação internacional permanece mobilizada para impedir o seu ressurgimento.

Bagdade tem sido palco de um intenso debate diplomático nas últimas semanas. Líderes iraquianos receberam sucessivamente os chefes da diplomacia da Arábia Saudita, Irão e Rússia, antes da visita, no início de março, do secretário-geral da ONU, António Guterres.





O chefe da ONU elogiou o papel "central" do Iraque para a "estabilidade regional" e "o compromisso do governo com o avanço do diálogo e da diplomacia", tendo Bagdade lançado uma mediação sem precedentes entre o Irão e a Arábia Saudita, os dois grandes rivais regionais.





No final de 2021, o Iraque anunciou o "fim da missão de combate" da coligação internacional, mas as tropas continuam em solo iraquiano para exercer uma função de treino e assessoria às Forças Armadas iraquianas.





As relações deterioraram-se consideravelmente quando, sob a presidência de Donald Trump, um drone armado americano matou o general iraniano Qassem Soleimani e Abou Mehdi al-Mouhandis, em janeiro de 2020 na estrada para o aeroporto da capital iraquiana.O país é atormentado por instabilidade política recorrente. O atual primeiro-ministro, escolhido pela maioria dos partidos pró-Irão no Parlamento, foi nomeado no final de 2022 após um ano de negociações intermináveis.