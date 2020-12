Secretário da Defesa dos EUA desmente Joe Biden sobre entraves à transição

", assegurou Chris Miller.", acrescentou o governante, em resposta ao democrata Joe Biden, vencedor das eleições presidenciais norte-americanas em novembro.O presidente eleito dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, disse na segunda-feira que ainda há "obstáculos" ao processo de transição entre administrações, em particular no que diz respeito ao Pentágono e ao Gabinete de Gestão e Orçamento.", lamentou Biden, através de um discurso transmitido através da rede social Twitter, a partir de Wilmington, no Delaware.O presidente eleito acrescentou que a equipa responsável pela transição entre a administração do presidente cessante, o republicano Donald Trump, e a de Biden ainda não tem "toda a informação" de que necessita em "áreas-chave para a segurança" do país.





Informações contraditórias







A menos de um mês de ser investido como o 46.º presidente dos EUA, Biden disse que, para além do Pentágono e do Gabinete de Gestão e Orçamento, as restantes agências federais têm contribuído para uma transição suave entre administrações.A 18 de dezembro, o atual secretário da Defesa, Chris Miller, anunciou a suspensão unilateral das reuniões com a equipa de Biden até 1 de janeiro, uma decisão denunciada pelo democrata e apelidada de "resistência".A pouco mais de 24 dias da saída da Casa Branca, Donald Trump continua sem reconhecer a vitória de Biden nas presidenciais de 3 de novembro.A 9 de dezembro, o presidente cessante nomeou Chris Miller secretário da Defesa após despedir Mark Esper, que no verão se opôs ao envio de militares para as ruas de várias cidades para suprimir a contestação popular desencadeada depois do homicídio do afro-americano George Floyd.