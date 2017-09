Secretário da Economia da Catalunha detido durante investigações sobre referendo

Lusa20 Set, 2017, 09:01 | Mundo

Fontes oficiais ligadas investigação disseram à agência EFE que um "grande dispositivo da Guardia Civil" procurava documentação relacionada com o referendo marcado pelos "independentistas" para o dia 01 de outubro.

As buscas realizaram-se nas instalações do Departamento de Economia e também no gabinete do secretário das Finanças do governo autónomo da Catalunha, Lluís Salvadó.