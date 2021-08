Secretário de Estado britânico das Forças Armadas diz que há informações que apontam para atentado em Cabul

Foto: Maxar via Reuters

Alerta máximo no aeroporto de Cabul. As forças ocidentais temem um ataque iminente ao local, levado a cabo pelo Daesh. As embaixadas dos Estados Unidos, Austrália ou Reino Unido estão a pedir aos cidadãos para não se deslocarem para o aeroporto da capital do Afeganistão, devido a essa ameaça.