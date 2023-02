Secretário de Estado das Comunidades visita Marselha com comemorações na agenda

"Não podia deixar de vir aqui a Marselha, onde temos mais de 100 mil portugueses e uma comunidade que tem estado nos últimos anos com uma tendência para aumentar", disse Paulo Cafôfo à agência Lusa.

Entre os vários objetivos da visita a esta cidade francesa está a valorização da comunidade portuguesa e lusodescendente, a importância cultural da língua portuguesa e a questão económica, tendo em conta a existência de várias empresas em áreas inovadoras.

Além de encontros com as autoridades locais, o governante visitou hoje -- o primeiro de dois dias desta deslocação oficial -- a Universidade de Marselha, onde estudam 197 alunos lusodescendentes e trabalham 21 investigadores portugueses.

A instituição tem desde 2018 a Cátedra Eduardo Lourenço, na inauguração da qual o ensaísta esteve presente, e atualmente está a trabalhar nas comemorações do centenário do nascimento do escritor, que se assinala este ano.

"Queremos aproveitar as comemorações do nascimento de Eduardo Lourenço, uma figura maior do pensamento e da literatura portuguesa, para reforçar a cátedra, que terá continuidade nos próximos anos", disse Paulo Cafôfo, adiantando que o acordo com a universidade para a cátedra está a ser renovado.

As comemorações irão incluir uma grande conferência sobre Eduardo Lourenço, que morreu em 2020, e sobre o pensamento contemporâneo.

"Será um grande evento que irá dar visibilidade a Eduardo Lourenço, mas também à comunidade portuguesa, pois a partir da conferência organizar-se-á outro tipo de eventos que será um marco para a cultura em Marselha", adiantou.

Do "intenso programa" do secretário de Estado é esperado o lançamento de "sementes para algumas iniciativas", como as comemorações do cinquentenário do 25 de Abril (2024), para que possa ser comemorado de "uma forma intensa".

"Foi para França que vieram muitas pessoas que saíram do país devido à situação política, à situação económica. Aqui, em Marselha, tivemos o Urbano Tavares Rodrigues, o primeiro leitor da Universidade de Marselha", referiu.

As comemorações do 25 de Abril irão, pois, girar em torno da figura deste opositor de Salazar, mas o Governo português pretende "introduzir uma modernidade, trazendo músicos, artistas plásticos, que possam mostrar o Portugal do 25 de Abril, o Portugal moderno (...)", explicou.

A visita de Paulo Cafôfo enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora denominado "Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas", com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro ao país de origem e, simultaneamente, contribuir para uma visão atual da diáspora.

Ainda hoje, o secretário de Estado irá encontrar-se com o `maire` de Sainte Maxime e visitar exemplos de investimento e empreendedorismo de portugueses na região.

No sábado, Paulo Cafôfo visitará a cidade de Beausoleil, onde cerca de 30-40% da população é de origem portuguesa, e estará presente na cerimónia junto ao monumento de homenagem aos portugueses caídos na I Grande Guerra do Cemitério de Beausoleil, entre outros pontos da deslocação oficial.