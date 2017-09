Secretário de Estado explica processo de retirada de portugueses das Caraíbas

Segundo José Luís Carneiro, cidadãos portugueses no local pediram ajuda para retirar as suas famílias. "O Governo decidiu avançar com um C-130 que sairá hoje de Portugal e que se encaminhará para Guadalupe", explicou o governante.



Portugal fretou já uma embarcação para transportar estes 52 cidadãos de Saint-Martin e São Bartolomeu para Guadalupe, onde embarcarão no avião militar português. "É uma operação muito complexa", sublinha o secretário de Estado, recordando que estão em causa várias instituições e a passagem por vários países.



Há ainda um grupo que deverá chegar esta segunda-feira a Paris. Serão depois encaminhadas para Portugal pelos serviços consulares na capital francesa. O Governo vai pedir ajuda às autarquias para que estes portugueses sejam depois devidamente acolhidos, acrescentou José Luís Carneiro.



O Governo reitera que é muito importante que os portugueses se inscrevam nos serviços consulares e descarreguem a aplicação Registo Viajante, para que as autoridades possam agir com maior facilidade em casos como este.



Sobre as queixas de alguns cidadãos com a resposta das autoridades portuguesas, José Luís Carneiro refere que as compreende, tendo em conta a situação complicada vivida. "Se qualquer um de nós tivesse nessa circunstância teria provavelmente a mesma atitude, o mesmo comportamento", afirma.



No entanto, José Luís Carneiro pede também responsabilidade aos cidadãos, informando-se sobre as condições de vida nos países que visitam e descarregando a aplicação Registo Viajante, que permite enviar pedidos de ajuda e serem localizados pelo Governo.