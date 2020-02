Secretário de Estado norte-americano encontra-se com Presidente angolano em Luanda

A declaração publicada hoje pela porta-voz Morgan Ortagus revela que os objetivos da visita visam discutir "os esforços de anticorrupção e democratização ", assim como relações económicas bilaterais com Angola, num encontro onde também vai estar presente o ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, Manuel Augusto.

"Mike Pompeo vai também encontrar-se com agentes económicos e a comunidade empresarial para discutir a luta contra a corrupção e os crescentes comércio bilateral e oportunidades de investimento", acrescenta a nota.

Este ano será o 27.º de relações bilaterais, sendo Angola o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos da América (EUA) na África subsariana.

A administração do antigo Presidente norte-americano Barack Obama tinha assumido três parceiros estratégicos em África: Angola, África do Sul e Nigéria.

O Departamento de Estado norte-americano declara que a assistência dos EUA foca-se na saúde, treino militar, defesa, ambiente e turismo.

A visita de Mike Pompeo a Angola acontece um mês depois de o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação ter revelado 715 mil ficheiros, sob o nome de `Luanda Leaks`, que detalham esquemas financeiros da filha do ex-Presidente, Isabel dos Santos, e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.

A paragem em Luanda em 17 de fevereiro insere-se numa viagem do secretário de Estado norte-americano por outros cinco países na Europa, África e Médio Oriente, entre 13 e 22 de fevereiro.

Mike Pompeo vai estar na Alemanha em 14 de fevereiro, no Senegal de 15 e 16, em Angola no dia seguinte, na Etiópia de 17 a 19 e, finalmente, na Arábia Saudita e Oman até 21 de fevereiro.