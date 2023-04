Secretário de Estado português inaugura novo Centro Comum de Vistos na Praia

De acordo com uma nota do Governo português, a visita do secretário de Estado será de 12 a 15 de abril e arranca com a inauguração das novas instalações do CCV, o qual foi "dotado de melhores instalações e equipamento informático para efeitos de emissão de vistos de curta duração para o Espaço Schengen".

A visita insere-se no roteiro "Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas", que prevê um conjunto de iniciativas que visam "reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro" ao país e, simultaneamente, "contribuir para uma visão atual" da diáspora.

Residem em Cabo Verde mais de 20.000 portugueses, incluindo com dupla nacionalidade, segundo a mesma informação.

O CCV iniciou a mudança para as novas instalações, também na Achada de Santo António, centro da Praia, em 16 de março, processo entretanto concluído.

Este centro tem sido alvo de várias críticas dos cabo-verdianos, nomeadamente por falta de vagas para entrega dos pedidos ou atrasos nas respostas, com o embaixador a reconhecer que ainda há muitas coisas a serem melhoradas, garantindo, por isso, que o serviço merece toda a atenção e prioridade de Portugal.

O CCV recebeu 16 mil pedidos de vistos para vários países europeus em 2022, avançou em 06 de março o novo embaixador português em Cabo Verde, Paulo Lourenço, de visita às instalações anteriormente em funcionamento. Do total desses pedidos, o diplomata explicou que foram concedidos 14 mil vistos através do centro, que funciona desde 2010 na capital cabo-verdiana, e que assegura a emissão de vistos de curta duração para o Espaço Schengen, envolvendo 19 países, incluindo Portugal.

Durante a visita a Cabo Verde, o secretário de Estado Paulo Cafôfo terá encontros de trabalho com autoridades locais, nomeadamente com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, com o ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades e com o presidente da Câmara da ilha de São Vicente.

De acordo com a nota do Governo português o secretário do Estado vai também contactar com funcionários consulares e diplomáticos na Praia e no Mindelo (ilha de São Vicente), visitar o Leitorado Camões e Centro de Língua Portuguesa na Universidade de Cabo Verde e os polos do Mindelo do Centro de Língua Portuguesa e do Centro Cultural Português, bem como encontros com representantes da comunidade portuguesa.