Secretário-executivo da CPLP considera situação na Guiné-Bissau "turbulenta e instável"

Lisboa, 23 out 2019 (Lusa) - O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) considerou hoje, em Lisboa, que há uma situação, "obviamente, turbulenta e instável" na Guiné-Bissau, mas acredita que as eleições presidenciais no país vão realizar-se na data prevista.