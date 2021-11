Secretário-executivo da CPLP faz primeira visita oficial à Guiné-Bissau entre dias 12 e 18

De acordo com a mesma fonte, o timorense Zacarias da Costa, que tomou posse em 17 de julho, tem como objetivo visitar os nove Estados-membros da organização e efetuará agora esta visita à Guiné-Bissau a convite da ministra dos Negócios Estrangeiros guineense, Suzi Barbosa.

O convite foi feito pela chefe da diplomacia da Guiné-Bissau já em setembro passado.

Os pormenores do programa da visita oficial de Zacarias da Costa ao país ainda estão a ser acertados, referiu a mesma fonte, não adiantando, por isso, mais detalhes da agenda.

Porém, o secretário executivo da CPLP espera ter encontros com vários membros do Governo da Guiné-Bissau, referiu.

Por enquanto, o que é dado como certo é que Zacarias da Costa participará nas comemorações do 16 de novembro, que oficialmente é o Dia das Forças Armadas na Guiné-Bissau, data na qual, este ano, o país celebrará também o aniversário da sua independência.

O Presidente, Umaro Sissoco Embaló, decidiu adiar as celebrações do Dia da Independência do país, 24 de setembro, devido às restrições impostas na altura pela pandemia de covid-19.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP, que este ano celebrou o seu 25.º aniversário.