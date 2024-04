Secretário-geral da Associação das Nações do Sudeste Asiático visita Timor-Leste

"Esta visita reveste-se de grande importância, dada a função crucial do Secretariado da ASEAN no apoio à avaliação dos Estados Membros da ASEAN sobre a prontidão de Timor-Leste para a adesão" à organização, refere o Governo.

Kao Kim Hourn, que visita o país a convite do ministro dos Negócios Estrangeiros, Bendito de Freitas, vai realizar encontros com o Presidente timorense, José Ramos-Horta, o primeiro-ministro, Xanana Gusmão, bem com a presidente do Parlamento Nacional Fernanda Lay.

"A visita do Secretário-Geral Kao Kim Hourn vem reafirmar o compromisso dos estados-membros da ASEAN em apoiar o caminho de Timor-Leste rumo à adesão plena à ASEAN", salienta o Governo timorense, que pretende aderir à organização no próximo ano.

Durante a sua estada em Díli, o secretário-geral da ASEAN vai também discursar numa sessão com os membros do Governo timorense sobre a adesão à organização e lançar o programa "Timor-Leste Futuros Líderes para a ASEAN".